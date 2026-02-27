Trump habla de una posible ‘toma amistosa’ en Cuba y ve cercano un cambio de régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la mañana de este viernes 27 de febrero que podría producirse un cambio político en Cuba.

Trump, consultado por los periodistas esta mañana, dejó entrever lo que describió como una posible “toma amistosa”, en medio de la profunda crisis económica que atraviesa la isla de Cuba.

Consultado sobre si cree que habrá pronto un cambio de régimen en Cuba, Trump respondió que el país “se está haciendo muy mal” y lo calificó como “una nación que está fallando”.

“He estado escuchando acerca de Cuba desde que era un pequeño niño. Todos querían un cambio. Puedo verlo sucediendo”, expresó el mandatario.

Rubio lidera gestiones

Trump señaló además que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, está trabajando activamente en el tema “a un nivel muy alto”, lo que sugiere un renovado interés de Washington en influir en la situación política cubana.

El presidente estadounidense describió un escenario crítico en la isla: “No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida. En este momento es una nación que está en graves problemas y quieren nuestra ayuda”.

¿Cambio negociado?

Aunque no ofreció detalles concretos sobre qué implicaría una “toma amistosa”, sus declaraciones apuntan a la posibilidad de una transición impulsada por presiones económicas y diplomáticas más que por una intervención directa.