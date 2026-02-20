¿Hay negociación entre Cuba y Estados Unidos? La Habana aclara rumores sobre Marco Rubio

El Gobierno de Cuba negó categóricamente las especulaciones sobre un supuesto diálogo directo entre su administración y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre La Habana y Washington.

Las autoridades cubanas afirmaron que los reportes que circulan en medios internacionales sobre conversaciones específicas con figuras como Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del histórico líder Raúl Castro, son solo “especulaciones”.

Gobierno cubano: no hay negociaciones oficiales

El representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, declaró a la agencia EFE que no existen contactos oficiales entre el Gobierno cubano y Marco Rubio o representantes de alto nivel del Ejecutivo estadounidense para discutir el futuro político de la isla.

Soberón calificó como rumores los informes que atribuían conversaciones secretas entre ambos lados, insistiendo en que el comunicado se basa en hechos y no en especulaciones infundadas.

“No hay confirmación oficial de lo que se está publicando; por eso esto nos parece una especulación”, afirmó el diplomático, quien señaló que Cuba sólo mantiene canales de diálogo bajo criterios de respeto mutuo e igualdad de condiciones, sin aceptar imposiciones externas.

Estados Unidos afirma que sí hay contactos

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump ha señalado públicamente que Marco Rubio estaría “hablando con Cuba ahora mismo” sobre un posible acuerdo, aunque no detalló con quién exactamente o en qué términos se estarían dando esos contactos. Trump dijo que estos esfuerzos buscan abordar lo que considera una “amenaza humanitaria” relacionada con la situación económica y el embargo que enfrenta la isla.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, ha defendido una línea dura hacia La Habana, insistiendo en que el país necesita avanzar hacia más libertades económicas y políticas y que el contacto con nuevos actores cubanos podría ser una vía para explorar cambios futuros, aunque sin definirlo formalmente como negociación.

Por su parte, el Gobierno cubano ha sido enfático al rechazar que exista un proceso de negociación formal o contactos “secretos” con altos funcionarios estadounidenses.

A pesar de la presión externa y las especulaciones, La Habana ha defendido que cualquier diálogo debe estar basado en la soberanía, el respeto mutuo y la no injerencia, y ha negado que figuras como Rodríguez Castro representen un canal oficial de negociación con Washington.