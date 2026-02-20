Claves de la Ley de Amnistía en Venezuela: qué contempla y hasta dónde llega

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva Ley de Amnistía que busca beneficiar a personas procesadas, detenidas o condenadas por delitos considerados de carácter político en los últimos años.

La medida ha sido presentada como un paso hacia la reconciliación nacional, aunque también ha generado cuestionamientos sobre su alcance real y sus limitaciones.

¿Qué período abarca?

La normativa cubre hechos ocurridos en el contexto de conflictos políticos desde 1999 hasta 2025, incluyendo protestas, manifestaciones y acciones vinculadas a disputas de poder entre el oficialismo y sectores de la oposición.

En ese sentido, podría beneficiar a dirigentes políticos, activistas, manifestantes y civiles que enfrentan causas judiciales relacionadas con eventos políticos.

¿Qué tipo de delitos incluye?

La ley contempla delitos tipificados como políticos o conexos con delitos políticos.

Esto puede abarcar acusaciones como instigación, conspiración, asociación para delinquir en contextos políticos y otros cargos utilizados en procesos judiciales derivados de protestas o actividades opositoras.

Asimismo, abre la posibilidad de que personas en el exilio puedan solicitar el beneficio sin necesidad de regresar de inmediato al país, mediante mecanismos legales establecidos en el texto.

¿Hasta dónde llega la amnistía?

La ley no es absoluta. Excluye expresamente delitos considerados graves bajo estándares nacionales e internacionales.

Entre ellos figuran homicidio, delitos de lesa humanidad, violaciones graves de derechos humanos, narcotráfico, corrupción y otros crímenes que no estén directamente vinculados con la actividad política.

En estos casos, las investigaciones y procesos judiciales continuarían su curso, por lo que la amnistía no implica una cancelación general de responsabilidades penales.

Procedimiento para acogerse

Las personas que deseen beneficiarse deberán someter su caso a revisión judicial. Un tribunal evaluará si el delito encaja dentro de los supuestos contemplados por la ley.

También se prevé la anulación de órdenes de captura relacionadas exclusivamente con delitos políticos amnistiados.