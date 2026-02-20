  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Foro Penal afirma que la nueva ley de amnistía en Venezuela es ‘restrictiva’ y excluye presos políticos

Fotografía de archivo de personas mientras sostienen carteles con imágenes de presos políticos en Caracas (Venezuela).
Fotografía de archivo de personas mientras sostienen carteles con imágenes de presos políticos en Caracas (Venezuela). EFE | Miguel Gutiérrez
Por
Manuel Vega Loo
  • 20/02/2026 07:20
‘Debo decir que ciertamente esta ley (...) va a incluir o incluye a un grupo de personas perseguidas políticas. Sin embargo, es una ley que es bastante, bastante restrictiva’, dijo Romero en su cuenta de X.

Tras la aprobación en la Asamblea Nacional de Venezuela de la ley de amnistía la noche de este jueves 19 de febrero, el director presidente de la oenegé Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó que la normativa es “bastante restrictiva” y deja por fuera a un sector importante de personas perseguidas por motivos políticos en su país.

Romero explicó que, si bien la ley —que deberá ser promulgada por la Presidencia de la República— incluye a “un grupo de personas perseguidas políticas”, también excluye a numerosos ciudadanos que permanecen detenidos, muchos de ellos de forma arbitraria.

“Debo decir que ciertamente esta ley (...) va a incluir o incluye a un grupo de personas perseguidas políticas. Sin embargo, es una ley que es bastante, bastante restrictiva y excluye a un sector importante de personas que son perseguidas políticas y que están detenidas, incluso muchos de ellos arbitrariamente”, señaló.

El representante de Foro Penal indicó que será necesario esperar la publicación oficial del instrumento legal para conocer su alcance definitivo. “Mañana [20 de febrero] veremos más detalles de esta ley luego que podamos leer ya la ley promulgada como tal o la ley que va a ser efectivamente publicada”, agregó.

Las declaraciones de Romero se producen pocas horas después de que el Parlamento aprobara el proyecto de amnistía en medio de un clima de debate nacional e internacional sobre la situación de los presos políticos en el país.

Foro Penal ha documentado durante años detenciones vinculadas a motivos políticos y sostiene que aún permanecen centenares de personas privadas de libertad bajo procesos cuestionados por organizaciones de derechos humanos.Según la citada oenegé, aún permanecen detenidos en diferentes penales y centros de tortura en Venezuela un total de 677 personas, aunque otras fuentes dicen que pueden ser más de mil.

Lo Nuevo