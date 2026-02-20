Foro Penal afirma que la nueva ley de amnistía en Venezuela es ‘restrictiva’ y excluye presos políticos

Tras la aprobación en la Asamblea Nacional de Venezuela de la ley de amnistía la noche de este jueves 19 de febrero, el director presidente de la oenegé Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó que la normativa es “bastante restrictiva” y deja por fuera a un sector importante de personas perseguidas por motivos políticos en su país.

Romero explicó que, si bien la ley —que deberá ser promulgada por la Presidencia de la República— incluye a “un grupo de personas perseguidas políticas”, también excluye a numerosos ciudadanos que permanecen detenidos, muchos de ellos de forma arbitraria.

“Debo decir que ciertamente esta ley (...) va a incluir o incluye a un grupo de personas perseguidas políticas. Sin embargo, es una ley que es bastante, bastante restrictiva y excluye a un sector importante de personas que son perseguidas políticas y que están detenidas, incluso muchos de ellos arbitrariamente”, señaló.