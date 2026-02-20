¡Panamá conquista el dembow! Nando Boom y Natti Natasha triunfan en los premios Lo Nuestro

La noche de este jueves 19 de febrero, Panamá volvió a resonar en el mundo del espectáculo cuando el reconocido cantante panameño Nando Boom y la artista dominicana Natti Natasha se alzaron con el premio a “Mejor Canción Dembow” en los premios Lo Nuestro gracias a su pegadísimo tema “Dem Bow”. La canción también cuenta con la colaboración musical del productor y artista panameño Dimelo Flow.

Según señaló la cantante dominicana durante el lanzamiento del tema en Panamá, para ella era un honor realizar esta canción junto al artista panameño, pues sentía que era una manera de rendir tributo a uno de los pioneros del reguetón.

Al recibir el premio, Nando Boom expresó sentirse profundamente agradecido. Comentó que, luego de cuatro décadas escribiendo música —y pese a tener canciones a las que nunca les realizó video—, finalmente logró cumplir uno de sus sueños, en medio de lágrimas.

Este logro no solo resalta el talento de los intérpretes, sino que también reafirma la influencia histórica de Panamá en la evolución del dembow y la música urbana latina.

La colaboración fue celebrada por fanáticos y figuras de la industria, consolidándose como uno de los éxitos más destacados de la temporada.

En la gala también estuvieron presentes varios panameños, entre ellos Gracie Boom, Los Rabanes, Ingrid de Icaza y Natasha Vargas, entre otros.