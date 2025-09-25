Natti Natasha conquista Premios Juventud 2025 con ‘Natti Natasha En Amargue’

La estrella dominicana <b>Natti Natasha</b> brilló en los <b>Premios Juventud 2025</b> celebrados en Panamá al alzarse con el galardón a <b>Mejor Álbum Tropical</b>, gracias a su más reciente producción discográfica, <b>Natti Natasha En Amargue</b>.El proyecto, que rinde homenaje a las raíces caribeñas de la artista y explora sonidos tradicionales con un sello contemporáneo, fue proclamado como el indiscutible ganador de la categoría, imponiéndose entre propuestas de gran nivel.Con <b>Natti Natasha En Amargue</b>, la intérprete se atrevió a mostrar una faceta más íntima y profunda, explorando temas de amor, desamor y resiliencia. La crítica ha aplaudido su versatilidad y autenticidad, mientras que el público convirtió varias de sus canciones en éxitos virales y radiales en toda la región.Al recibir el premio, <b>Natti Natasha</b> agradeció a su equipo y a sus seguidores, destacando que este reconocimiento 'es un triunfo de la música tropical y de las mujeres en la industria'.