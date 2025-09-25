Natti Natasha conquista Premios Juventud 2025 con ‘Natti Natasha En Amargue’

La estrella dominicana Natti Natasha brilló en los Premios Juventud 2025 celebrados en Panamá al alzarse con el galardón a Mejor Álbum Tropical, gracias a su más reciente producción discográfica, Natti Natasha En Amargue.

El proyecto, que rinde homenaje a las raíces caribeñas de la artista y explora sonidos tradicionales con un sello contemporáneo, fue proclamado como el indiscutible ganador de la categoría, imponiéndose entre propuestas de gran nivel.

Con Natti Natasha En Amargue, la intérprete se atrevió a mostrar una faceta más íntima y profunda, explorando temas de amor, desamor y resiliencia. La crítica ha aplaudido su versatilidad y autenticidad, mientras que el público convirtió varias de sus canciones en éxitos virales y radiales en toda la región.

Al recibir el premio, Natti Natasha agradeció a su equipo y a sus seguidores, destacando que este reconocimiento “es un triunfo de la música tropical y de las mujeres en la industria”.