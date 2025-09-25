En Vivo | Conoce a los ganadores de los Premios Juventud 2025

La gran cita de los Premios Juventud 2025 llegó a Panamá, y desde La Estrella de Panamá te compartimos los ganadores de las categorías que se premian esta noche:

La cantante colombiana Karol G se llevó el galardón de la categoría Tropical Hit por su tema “Si antes te hubiera conocido”.

El intérprete puertorriqueño Bad Bunny se alzó con el premio a Mejor Urban Track gracias a su canción “DtMF”.

La artista y compositora puertorriqueña De La Rose se alzó con el galardón en la categoría Nueva Generación Femenina durante los Premios Juventud 2025.

El popular sencillo “El Amor de Mi Herida”, interpretado por Carin León, se consagró como Mejor Canción de Música Mexicana en la vigésima segunda edición de los Premios Juventud.

El tema “Adivino”, interpretado por Myke Towers junto a Bad Bunny, se alzó con el premio a Mejor Mezcla Urbana en los Premios Juventud 2025.

La canción “Soltera”, de Shakira, se llevó el galardón a Mejor Canción Pop/Urbano en los Premios Juventud 2025.

Karol G, intérprete del éxito “Papasito”, fue distinguida como Artista Premios Juventud del Año, sumando así su segundo reconocimiento en la gala.

El disco “Boca Chueca, Vol.1” de Carin León fue reconocido como Mejor Álbum de Música Mexicana en la edición 22 de los Premios Juventud. Con este logro, el artista sonorense suma su segundo galardón de la jornada.

Selena Gomez, Benny Blanco y The Marías se alzaron con el premio a Colaboración OMG en los Premios Juventud 2025 gracias a su tema “Ojos Tristes (With The Marías)”.

Con su tema “Como la Flor”, Play-N-Skillz, Natti Natasha y Deorro conquistaron el galardón a Mejor Dance Track en la vigésima segunda edición de los Premios Juventud.

El álbum “Debí Tirar Más Fotos” de Bad Bunny fue distinguido como Mejor Álbum Urbano en la edición 22 de los Premios Juventud, convirtiéndose en el tercer reconocimiento de la noche para El Conejo Malo.

Shakira se llevó el premio a Mejor Canción Pop Urbano en los Premios Juventud 2025 con su tema “Soltera”.

El reconocido tema “Mientes” de Reik se alzó con el premio a Mejor Canción Pop en la vigésima segunda edición de los Premios Juventud.

La reconocida actriz Angelique Boyer se llevó el galardón a Mi Actriz Preferida gracias a su interpretación en la serie El Extraño Retorno de Diana Salazar.

La agrupación colombiana Morat se alzó con el premio a Grupo o Dúo Favorito del Año durante los Premios Juventud 2025.

Gracias a su papel en la serie El Extraño Retorno de Diana Salazar, Sebastián Rulli se consagró como el ganador absoluto de la categoría Mi Actor Favorito en los Premios Juventud 2025.

El intérprete mexicano Tito Double P fue galardonado en la categoría La Nueva Generación Regional Mexicano durante los Premios Juventud 2025.

Con su tema “300 Noches”, Belinda y Natanael Cano obtuvieron el premio a Mejor Fusión Música Mexicana en la vigésima segunda edición de los Premios Juventud.

En la vigésima segunda edición de los Premios Juventud, el “Date Cuenta Podcast”, conducido por Jorge Lozano, Rocío Gómez y Sandy Fayad, fue reconocido con el premio a Podcast del Año.

El creador de contenido mexicano Alexis Omman fue distinguido con el premio Creator Con Causa en los Premios Juventud 2025.

El dúo Jesse & Joy se consagró ganador en la categoría Mejor Canción Pop Balada de los Premios Juventud 2025 gracias a su tema “Lo Que Nos Faltó Decir”.

Julión Álvarez y Su Norteño Banda se alzaron con el premio a Mejor Canción Norteña de Música Mexicana en los Premios Juventud 2025 gracias a su tema “Rey Sin Reina”.

Con su tema “Me Toca a Mí”, Morat y Camilo se llevaron el galardón a Mejor Canción Pop Rock en los Premios Juventud 2025.

La familia colombiana Los Chicaneros se alzó con el galardón a Mejor LOL en la vigésima primera edición de los Premios Juventud.

Gracias a la química mostrada en la serie El Extraño Retorno de Diana Salazar, Angelique Boyer y Sebastián Rulli obtuvieron el premio en la categoría Me Enamoran de los Premios Juventud 2025.

Con su tema “capaz (merenguetón)”, Alleh y Yorghaki se consagraron ganadores en la categoría Tropical Mix de los Premios Juventud 2025.

Las creadoras de contenido mexicanas Ara y Fer se alzaron con el premio en la categoría POV Futbolero durante la vigésima segunda edición de los Premios Juventud.

Gracias a su tema “Volver”, Piso 21, Marc Anthony y Beéle conquistaron el premio a Mejor Canción Pop/Rhythmic en los Premios Juventud.

El programa “Karime Kooler”, conducido por Karime Pindter, se llevó el premio en la categoría Stream que Nos Pegó de los Premios Juventud 2025.

En los Premios Juventud 2025, el tema “El Beneficio de la Duda” de Grupo Firme fue distinguido como Mejor Canción Mariachi de Música Mexicana.

En la vigésima segunda edición de los Premios Juventud, Clave Especial y Fuerza Regida conquistaron el galardón a Mejor Canción de Música Mexicana Alternativa con su tema “Como Capo”.

El álbum “Natti Natasha En Amargue”, de Natti Natasha, se consagró como el ganador absoluto en la categoría Mejor Álbum Tropical durante los Premios Juventud 2025.

La exitosa colaboración “En 4” de Kenia Os y Anitta se llevó el premio en la categoría Girl Power de los Premios Juventud 2025.

El tema “La Cuadrada”, interpretado por Belinda y Tito Double P, se consagró como el ganador absoluto en la categoría La Mezcla Perfecta de los Premios Juventud 2025.

En los Premios Juventud 2025, la canción “Cuéntame” de Majo Aguilar y Alex Fernández obtuvo el galardón a Mejor Canción Mariachi de Música Mexicana.

El artista puertorriqueño ROA fue distinguido con el premio a La Nueva Generación Masculina en los Premios Juventud 2025.

Con su éxito “Nubes”, De La Rose y Omar Courtz se alzaron con el galardón a Mejor Canción Urbano Alternativo en los Premios Juventud.

La creadora de contenido dominicana Jessica Judith Ortiz fue reconocida con el premio Creator del Año en la vigésima segunda edición de los Premios Juventud.