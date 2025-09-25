En Vivo | Conoce a los ganadores de los Premios Juventud 2025

La gran cita de los Premios Juventud 2025 llegó a Panamá, y desde La Estrella de Panamá te compartimos los ganadores de las categorías que se premian esta noche: La cantante colombiana <b>Karol G </b>se llevó el galardón de la categoría <b>Tropical Hit</b> por su tema <b>'Si antes te hubiera conocido'</b>. El intérprete puertorriqueño <b>Bad Bunny </b>se alzó con el premio a <b>Mejor Urban Track</b> gracias a su canción <b>'DtMF'</b>. La artista y compositora puertorriqueña <b>De La Rose</b> se alzó con el galardón en la categoría <b>Nueva Generación Femenina</b> durante los <b>Premios Juventud 2025</b>. El popular sencillo <b>'El Amor de Mi Herida'</b>, interpretado por <b>Carin León</b>, se consagró como <b>Mejor Canción de Música Mexicana</b> en la vigésima segunda edición de los <b>Premios Juventud</b>.El tema <b>'Adivino'</b>, interpretado por <b>Myke Towers</b> junto a <b>Bad Bunny</b>, se alzó con el premio a <b>Mejor Mezcla Urbana</b> en los <b>Premios Juventud 2025</b>.La canción <b>'Soltera'</b>, de <b>Shakira</b>, se llevó el galardón a <b>Mejor Canción Pop/Urbano</b> en los <b>Premios Juventud 2025</b>.<b>Karol G</b>, intérprete del éxito <b>'Papasito'</b>, fue distinguida como <b>Artista Premios Juventud del Año</b>, sumando así su segundo reconocimiento en la gala.El disco <b>'Boca Chueca, Vol.1'</b> de <b>Carin León</b> fue reconocido como <b>Mejor Álbum de Música Mexicana</b> en la edición 22 de los <b>Premios Juventud</b>. Con este logro, el artista sonorense suma su <b>segundo galardón de la jornada</b>.<b>Selena Gomez</b>, <b>Benny Blanco</b> y <b>The Marías</b> se alzaron con el premio a <b>Colaboración OMG</b> en los <b>Premios Juventud 2025</b> gracias a su tema <i>'Ojos Tristes (With The Marías)'</i>.Con su tema <b>'Como la Flor'</b>, <b>Play-N-Skillz</b>, <b>Natti Natasha</b> y <b>Deorro</b> conquistaron el galardón a <b>Mejor Dance Track</b> en la vigésima segunda edición de los <b>Premios Juventud</b>.El álbum <b>'Debí Tirar Más Fotos'</b> de <b>Bad Bunny</b> fue distinguido como <b>Mejor Álbum Urbano</b> en la edición 22 de los <b>Premios Juventud</b>, convirtiéndose en el <b>tercer reconocimiento de la noche para El Conejo Malo</b>.<b>Shakira</b> se llevó el premio a <b>Mejor Canción Pop Urbano</b> en los <b>Premios Juventud 2025</b> con su tema <i>'Soltera'</i>.El reconocido tema <b>'Mientes'</b> de <b>Reik</b> se alzó con el premio a <b>Mejor Canción Pop</b> en la vigésima segunda edición de los <b>Premios Juventud</b>.La reconocida actriz <b>Angelique Boyer</b> se llevó el galardón a <b>Mi Actriz Preferida</b> gracias a su interpretación en la serie <i>El Extraño Retorno de Diana Salazar</i>.La agrupación colombiana <b>Morat</b> se alzó con el premio a <b>Grupo o Dúo Favorito del Año</b> durante los <b>Premios Juventud 2025</b>.Gracias a su papel en la serie <i>El Extraño Retorno de Diana Salazar</i>, <b>Sebastián Rulli</b> se consagró como el ganador absoluto de la categoría <b>Mi Actor Favorito</b> en los <b>Premios Juventud 2025. </b>El intérprete mexicano<b> Tito Double P</b> fue galardonado en la categoría<b> La Nueva Generación Regional Mexicano</b> durante los<b> Premios Juventud 2025</b>.Con su tema<b> '300 Noches'</b>, <b>Belinda</b> y <b>Natanael Cano</b> obtuvieron el premio a <b>Mejor Fusión Música Mexicana</b> en la vigésima segunda edición de los<b> Premios Juventud</b>.En la vigésima segunda edición de los <b>Premios Juventud</b>, el <b>'Date Cuenta Podcast'</b>, conducido por <b>Jorge Lozano</b>, <b>Rocío Gómez</b> y <b>Sandy Fayad</b>, fue reconocido con el premio a <b>Podcast del Año</b>.El creador de contenido mexicano <b>Alexis Omman</b> fue distinguido con el premio <b>Creator Con Causa</b> en los <b>Premios Juventud 2025</b>.El dúo <b>Jesse &amp; Joy</b> se consagró ganador en la categoría <b>Mejor Canción Pop Balada</b> de los <b>Premios Juventud 2025</b> gracias a su tema <i>'Lo Que Nos Faltó Decir'</i>.<b>Julión Álvarez y Su Norteño Banda</b> se alzaron con el premio a <b>Mejor Canción Norteña de Música Mexicana</b> en los <b>Premios Juventud 2025</b> gracias a su tema <i>'Rey Sin Reina'</i>.Con su tema <i>'Me Toca a Mí'</i>, <b>Morat</b> y <b>Camilo</b> se llevaron el galardón a <b>Mejor Canción Pop Rock</b> en los <b>Premios Juventud 2025</b>.La familia colombiana <b>Los Chicaneros</b> se alzó con el galardón a <b>Mejor LOL</b> en la vigésima primera edición de los <b>Premios Juventud</b>.Gracias a la química mostrada en la serie <i>El Extraño Retorno de Diana Salazar</i>, <b>Angelique Boyer</b> y <b>Sebastián Rulli</b> obtuvieron el premio en la categoría <b>Me Enamoran</b> de los <b>Premios Juventud 2025</b>.Con su tema <i>'capaz (merenguetón)'</i>, <b>Alleh</b> y <b>Yorghaki</b> se consagraron ganadores en la categoría <b>Tropical Mix</b> de los <b>Premios Juventud 2025</b>.Las creadoras de contenido mexicanas <b>Ara y Fer</b> se alzaron con el premio en la categoría <b>POV Futbolero</b> durante la vigésima segunda edición de los <b>Premios Juventud</b>.Gracias a su tema <i>'Volver'</i>, <b>Piso 21</b>, <b>Marc Anthony</b> y <b>Beéle</b> conquistaron el premio a <b>Mejor Canción Pop/Rhythmic</b> en los <b>Premios Juventud</b>.El programa <b>'Karime Kooler'</b>, conducido por <b>Karime Pindter</b>, se llevó el premio en la categoría <b>Stream que Nos Pegó</b> de los <b>Premios Juventud 2025</b>.En los <b>Premios Juventud 2025</b>, el tema <i>'El Beneficio de la Duda'</i> de <b>Grupo Firme</b> fue distinguido como <b>Mejor Canción Mariachi de Música Mexicana</b>.En la vigésima segunda edición de los <b>Premios Juventud</b>, <b>Clave Especial</b> y <b>Fuerza Regida</b> conquistaron el galardón a <b>Mejor Canción de Música Mexicana Alternativa</b> con su tema <i>'Como Capo'</i>.El álbum <b>'Natti Natasha En Amargue'</b>, de <b>Natti Natasha</b>, se consagró como el ganador absoluto en la categoría <b>Mejor Álbum Tropical</b> durante los <b>Premios Juventud 2025</b>.La exitosa colaboración <i>'En 4'</i> de <b>Kenia Os</b> y <b>Anitta</b> se llevó el premio en la categoría <b>Girl Power</b> de los <b>Premios Juventud 2025</b>.El tema <i>'La Cuadrada'</i>, interpretado por <b>Belinda</b> y <b>Tito Double P</b>, se consagró como el ganador absoluto en la categoría <b>La Mezcla Perfecta</b> de los <b>Premios Juventud 2025</b>.En los <b>Premios Juventud 2025</b>, la canción <i>'Cuéntame'</i> de <b>Majo Aguilar</b> y <b>Alex Fernández</b> obtuvo el galardón a <b>Mejor Canción Mariachi de Música Mexicana</b>.El artista puertorriqueño <b>ROA</b> fue distinguido con el premio a <b>La Nueva Generación Masculina</b> en los <b>Premios Juventud 2025</b>.Con su éxito <i>'Nubes'</i>, <b>De La Rose</b> y <b>Omar Courtz</b> se alzaron con el galardón a <b>Mejor Canción Urbano Alternativo</b> en los <b>Premios Juventud</b>.La creadora de contenido dominicana <b>Jessica Judith Ortiz</b> fue reconocida con el premio <b>Creator del Año</b> en la vigésima segunda edición de los <b>Premios Juventud</b>.