¡Se les amargó el chocolate! Caen funcionarios por ‘comerse’ $640 mil de un proyecto de cacao

Dos exfuncionarios de la Contraloría General de la República y un funcionario del Ministerio de Ambiente fueron aprehendidos este viernes 20 de febrero durante un operativo conjuntos de la Fiscalía Anticorrupción, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional.

Se trata de una investigación por peculado doloso agravado, relacionado a irregularidades en el Proyecto de Reforestación con Plantones de Cacao desarrollado en Los Santos, que causó una afectación económica de 640.264 dólares, según el Ministerio Público.

“Las diligencias se desarrollaron en horas de la madrugada en Los Santos, Arraiján y en El Crisol, distrito de San Miguelito, donde fueron aprehendidas estas personas”, detalló el Ministerio Público en un comunicado oficial. “Las investigaciones iniciaron en mayo de 2023, tras una denuncia que revelaba las irregularidades en la ejecución del Proyecto de Reforestación Agroforestal con Plantones de Cacao el cual forma parte de un convenio interinstitucional suscrito entre el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), MiAmbiente, el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y el Instituto de Desarrollo e Investigación Agropecuaria (IDIAP), a desarrollarse en 5 fincas ubicadas en la provincia de Los Santos, distritos de Pedasí, Tonosí y Pocrí”, añade.

Un informe de auditoría de la Contraloría de noviembre de 2025 relacionado con los procesos de licitación, contratación y uso de los desembolsos efectuados y el estado actual del mencionado proyecto evidenció la falta de estudios de campo, desembolsos sin las actas de aceptación, contratos sin adecuar las fincas ni contar con un sistema de riego funcional. El informe reveló que la siembra de plantones fue deficiente, equipos alquilados o adquiridos no utilizados, ni entregados, ni están registrados en inventario. Igualmente, no se gestionaron las reclamaciones de las fianzas en contratos clave, lo que impidió rescatar el proyecto.

Las personas aprehendidas serán llevadas a audiencia de garantías para la legalización de aprehensión, imputación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.