Corte Suprema invalida aranceles de Trump

Tras conocerse la decisión, las bolsas europeas reaccionaron al alza. La <b>Bolsa de París</b> marcó un máximo histórico intradía y el índice <b>CAC 40 </b>superó los<b> 8,500 puntos</b>, impulsado por la expectativa de menor tensión comercial y mayor previsibilidad en el comercio transatlántico.Analistas en <b>Nueva York </b>y<b> Londres </b>interpretan el fallo como una señal de freno institucional a la escalada proteccionista, aunque advierten que la <b>Casa Blanca</b> puede recurrir a otras leyes, como la Sección 232 de la <b>Ley de Expansión Comercial</b>, para mantener aranceles sectoriales al<b> acero, aluminio, cobre</b> y<b> automóviles</b>.