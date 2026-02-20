Corte Suprema invalida aranceles de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este viernes 20 de febrero la mayor parte de los aranceles globales que el presidente Donald Trump impuso durante su segundo mandato al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Con una votación de 6-3, el máximo tribunal determinó que el Ejecutivo se extralimitó al invocar poderes de emergencia en tiempos de paz para establecer gravámenes que, en la práctica, constituyen impuestos reservados al Congreso. El presidente del tribunal, John Roberts, sostuvo que la Constitución otorga al Congreso la potestad tributaria y que permitir al Ejecutivo imponer aranceles generales bajo la IEEPA implica una delegación excesiva. Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en contra al considerar que la norma sí permite medidas de política exterior de ese alcance. El fallo representa uno de los primeros grandes reveses judiciales para Trump en su segundo mandato y golpea el eje central de su política comercial. Desde enero de 2025, la tasa arancelaria efectiva promedio de Estados Unidos subió de 2.5 % a niveles que superaron el 20 %, el mayor registro en más de un siglo. Los ingresos por aranceles alcanzaron $287,000 millones en 2025, según datos oficiales.

Reacción de los mercados

Tras conocerse la decisión, las bolsas europeas reaccionaron al alza. La Bolsa de París marcó un máximo histórico intradía y el índice CAC 40 superó los 8,500 puntos, impulsado por la expectativa de menor tensión comercial y mayor previsibilidad en el comercio transatlántico. Analistas en Nueva York y Londres interpretan el fallo como una señal de freno institucional a la escalada proteccionista, aunque advierten que la Casa Blanca puede recurrir a otras leyes, como la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, para mantener aranceles sectoriales al acero, aluminio, cobre y automóviles.

Trump insiste en defender los aranceles

Antecediendo al fallo, el presidente estadounidense reaccionó en su red Truth Social con mensajes en mayúsculas en defensa de su estrategia. El 18 de febrero afirmó que el déficit comercial de Estados Unidos se redujo 78 % “GRACIAS A LOS ARANCELES” y que el país entrará en terreno positivo este año. Un día después, tras visitar una planta siderúrgica en Georgia, aseguró que las empresas “ESTÁN PROSPERANDO POR LOS ARANCELES” y que Estados Unidos recaudó “CIENTOS DE MILES DE MILLONES DE DÓLARES” gracias a esa política. Inclusive el mandatario amenazó a sus copartidarios en el Senado: “Cualquier republicano, en la Cámara o en el Senado, que vote en contra de los aranceles sufrirá graves consecuencias en las elecciones, ¡incluidas las primarias!”, escribió Trump, quien defendió su estrategia asegurando que los aranceles han fortalecido tanto la seguridad nacional como la seguridad económica. La administración evalúa mantener parte del esquema arancelario bajo otros fundamentos jurídicos. También queda pendiente definir si los importadores que pagaron gravámenes pueden solicitar reembolsos, un proceso que puede involucrar miles de millones de dólares.

Canadá respalda el fallo y cuestiona aranceles

El Gobierno de Canadá aplaudió la decisión de la Corte al anular gran parte de los aranceles impuestos por la administración del presidente Trump, informó la agencia EFE. Ottawa, el integrante del G7 más afectado por las medidas comerciales de Washington, señaló que el dictamen refuerza su postura de que los gravámenes aplicados bajo la IEEPA carecen de justificación. El ministro canadiense encargado de las relaciones comerciales con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, expresó en sus redes sociales que “la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos refuerza la posición de Canadá de que los aranceles de la IEEPA impuestos por Estados Unidos son injustificados”. LeBlanc recordó que, pese al fallo, sectores clave de la economía canadiense, como el acero, el aluminio y la industria automotriz, continúan sujetos a aranceles aplicados bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, normativa que permite a Washington imponer gravámenes cuando considera que ciertas importaciones amenazan su seguridad nacional. El ministro agregó que, en un periodo de transformación de la relación bilateral y ante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Ottawa trabaja para generar crecimiento y oportunidades a ambos lados de la frontera. También indicó que Canadá refuerza su colaboración con socios comerciales y aliados considerados confiables en el escenario global.

Europa pide rebaja y analiza impacto

La Comisión Europea solicitó a Washington reducir los aranceles vigentes y señaló que la estabilidad comercial es clave para ambas orillas del Atlántico. Bruselas analiza el alcance del fallo mientras el Parlamento Europeo prepara la ratificación de un acuerdo que fija un arancel general del 15 % para la mayoría de productos europeos exportados a Estados Unidos.

¿Qué implica para Panamá?