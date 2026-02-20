Las 5 claves de Panamá y el mundo | 20 de febrero

Este viernes 20 de febrero, la agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por una serie de acontecimientos de relevancia nacional e internacional.

-La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que en horas de la mañana se registró un accidente en la vía del ferrocarril, a la altura de la entrada al Centro de Visitantes de Miraflores. El incidente involucró a un tren y a un colaborador de la institución. Hasta el momento, se desarrollan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

-El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) anunció que completó con éxito el vaciado de concreto del primer segmento vertical de la Torre Principal Este (M3), marcando así el inicio de la construcción en altura de una de las estructuras principales del puente atirantado. Este avance representa un hito significativo dentro del cronograma de ejecución del proyecto.

-El cantante panameño Nando Boom y la artista Natti Natasha fueron galardonados con el premio a “Mejor Canción Dembow” en los Premios Lo Nuestro por su exitoso tema “Dem Bow”, que también contó con la colaboración del productor y artista panameño Dímelo Flow. El reconocimiento consolida el impacto internacional del dembow y la proyección de los artistas involucrados.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que ordenará a agencias federales, incluido el Pentágono, identificar y desclasificar documentos relacionados con vida extraterrestre, objetos voladores no identificados y fenómenos aéreos no identificados, en respuesta al creciente interés público sobre el tema. La decisión se produjo horas después de que el expresidente Barack Obama señalara en un pódcast que, dada la inmensidad del universo, es “estadísticamente probable” la existencia de vida extraterrestre.

-El Gobierno de Cuba negó de manera categórica las versiones que apuntaban a un supuesto diálogo directo entre su administración y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en medio de un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre La Habana y Washington.