Empresa china revela avances en trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal

Avanzan los trabajos en el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Este viernes 20 de febrero el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó que llevó a cabo con éxito el vaciado de concreto del primer segmento vertical de la Torre Principal Este (M3), iniciando la construcción en altura de una de las torres principales del puente atirantado.

El consorcio detalló que este primer segmento tendrá una altura de 4.95 metros y contempla el vertido de aproximadamente 190 m³ de concreto, junto con la incorporación de 62 toneladas de acero de refuerzo.

“Como parte de los controles de calidad, se implementó un sistema de tuberías de control de temperatura dispuesto en cinco niveles, el cual permite regular el calor interno del concreto durante el proceso de fraguado mediante la circulación de agua, reduciendo el riesgo de fisuración y asegurando el adecuado desempeño estructural del elemento”, detalló CPCP en un comunicado.

La Torre Principal Este (M3) tendrá una altura total aproximada de 186 metros y forma parte del sistema estructural del puente atirantado, junto con la Torre Principal Oeste (M4), ubicada en el lado oeste. Ambas serán estructuras dobles en forma de “H”, diseñadas para sostener los tirantes que soportarán el tablero vial del puente.

El proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá contempla, además, la construcción de viaductos en ambos extremos del Canal, los cuales elevarán progresivamente la vía hasta su conexión con el puente principal, cumpliendo con el requisito de mantener una altura libre de 75 metros sobre el nivel del agua para el tránsito seguro de las embarcaciones por la vía interoceánica.