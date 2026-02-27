Viña del Mar vuelve a encender la polémica con reacción de George Harris

La actuación de Harris el año pasado en la Quinta Vergara estuvo marcada por abucheos y momentos de tensión con el público, lo que generó un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación. En contraste, Düch logró conquistar al exigente “Monstruo” y se alzó con las Gaviotas de Plata y Oro, recibiendo una ovación que evidenció el respaldo del público.

El comediante venezolano George Harris rompió el silencio tras el triunfo de su compatriota Esteban Düch en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 y envió un mensaje dirigido al público chileno, luego de la polémica que marcó su propia presentación en la edición 2025.

Tras el éxito de su compatriota, usuarios chilenos colmaron las redes sociales de Harris con comentarios, lo que motivó al humorista a pronunciarse mediante una historia en Instagram.

“Se presentó un venezolano que se llama Esteban Düch en el escenario de la Quinta Vergara de allá de Viña del Mar. Lo felicito muchísimo, de verdad que no tengo más que palabras bonitas”, expresó en el video.

No obstante, también aprovechó para referirse, con tono irónico, a quienes continúan comentando en sus publicaciones. “Y saludo a todas esas personas de Chile que también escriben y ponen esos comentarios tan hermosos, llenos de tanta luz y tantas bendiciones; les regreso eso multiplicado por mil”, manifestó.

Harris cerró su mensaje deseándole éxito a Düch y resaltando la proyección del humor latino en el certamen. “Saludos a Esteban, que te siga yendo buenísimo por allá, que sigas triunfando y que esto sea el preámbulo de una gran carrera, no solamente para los venezolanos, sino para los chilenos y toda Latinoamérica”, concluyó.