Viña del Mar vuelve a encender la polémica con reacción de George Harris

El comediante venezolano George Harris rompió el silencio tras el triunfo de su compatriota Esteban Düch en el <b><a href="/tag/-/meta/festival-de-vina-del-mar">Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar </a></b>2026 y envió un mensaje dirigido al público chileno, luego de la polémica que marcó su propia presentación en la edición 2025.La actuación de Harris el año pasado en la Quinta Vergara estuvo marcada por abucheos y momentos de tensión con el público, lo que generó un amplio debate en redes sociales y medios de comunicación. En contraste, Düch logró conquistar al exigente 'Monstruo' y se alzó con las Gaviotas de Plata y Oro, recibiendo una ovación que evidenció el respaldo del público.