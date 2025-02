La sombra de la huella digital

George Harris es un comediante venezolano radicado en Estados Unidos. Desde su base en Miami, Harris ha construido una carrera de éxito en la escena del stand-up. Su show semanal lleva más de 11 años llenando teatros. En sus rutinas explora la vida del inmigrante, la identidad cultural y las peculiaridades de la vida latinoamericana con un estilo irreverente y cercano.

“El monstruo” de Viña del Mar, feroz e implacable. Fue bautizado con ese nombre por ser extremadamente crítico con los artistas que pisan el escenario. También por su capacidad para expresar aprobación o descontento de manera ruidosa y masiva, con abucheos y gritos, es única.

La noche en que el comediante y “El monstruo” se encontraron fue controversial. Ocurrió el domingo 23 de febrero, en la apertura de la edición 64 del festival chileno. A unos 15 minutos de comenzar su rutina, Harris bajó del escenario tras ser abucheado.

El anuncio de la participación de George Harris en el Festival de Viña del Mar, realizado en noviembre pasado, generó una ola de críticas en redes sociales. Los comentarios se originaron a raíz de publicaciones antiguas en su cuenta de X (antes Twitter) sobre Salvador Allende. Ante la polémica, varios usuarios exigieron que la organización lo retirara del evento, argumentando que el público del festival, conocido como el “Monstruo”, no tendría piedad con él.

Harris, al igual que mil y un celebridades, cae en los efectos de la huella digital, aquella que se ha convertido en un fenómeno imposible de ignorar. En un mundo hiperconectado, cada palabra, gesto o publicación tiene el potencial de ser capturada y compartida al instante, creando una marca imborrable en el espacio virtual. En esta ocasión, el comediante venezolano no fue la excepción a la regla.

En respuesta, el humorista desestimó las críticas con un mensaje: “Esa gente que escribe ‘no te presentes’: deja la droga que está afectando tu cerebro. Relax, que todo va a estar bien, ¡Gaviota!”. Además, aconsejó a sus detractores a enfocarse en su bienestar personal: “Amigo, pase. No se amarguen la vida, eso trae enfermedad, depresión [...] Vivan la vida, cocinen algo rico, inviten a alguien a comer. Ocúpense de ustedes mismos”.

Medios chilenos como T13 recordaron que en septiembre de 2023, Harris había generado controversia al publicar en X: “Y por ahí hay un montón de gente que aún llora por Allende. ¡Qué pobreza de mente tan arrecha!”.

Sin embargo, un día antes de su presentación, ofreció disculpas en una rueda de prensa, asegurando que no recordaba haber escrito el tuit. “Me tomó por sorpresa. Yo ni sabía que había puesto ese tuit hace tres años, ni me acordaba de eso. Pero quiero recordarles de dónde vengo yo. Sé que los chilenos que están acá tienen algún amigo venezolano o, si no, un vecino... somos 8 millones en el mundo”, expresó.