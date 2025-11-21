Pirámide de Lotería de Panamá | Gordito del Zodiaco del viernes 21 de noviembre de 2025, según la IA

Este viernes 21 de noviembre se realizará el sorteo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Beneficencia correspondiente al signo Escorpio y, muchos panameños ya se preparan para ir en busca de sus billetes y chances.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo anterior del Gordito de la Lotería Nacional de Beneficencia:

-8

-5

-3

Para este sorteo, hay un monto de $1,004,000 millones de dólares para el ganador.

Números ganadores del Gordito del Zodíaco, correspondiente al signo de Libra

Primer Premio: 4433

Letras: CCCC

Serie: 7

Folio: 21

Segundo Premio: 34

Tercer Premio: 31