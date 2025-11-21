Trump levanta aranceles a productos agrícolas de Brasil para contener el aumento del costo de vida en Estados Unidos

La eliminación de los aranceles supone un alivio considerable para <b>Brasil</b>, uno de los mayores exportadores de alimentos del planeta. También representa un espaldarazo político para el presidente <b>Luiz Inácio Lula da Silva</b>, quien ha insistido en el diálogo para revertir las medidas comerciales impuestas por Trump.El documento firmado por el presidente estadounidense confirma esos contactos. 'El 6 de octubre de 2025 participé en una conversación telefónica con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, durante la cual acordamos iniciar negociaciones para abordar las preocupaciones por el decreto de aranceles', señala el texto. 'Estas negociaciones continúan', añade Trump, quien dice haber recibido recomendaciones de funcionarios que consideran que ciertos bienes agrícolas brasileños ya no deberían estar sujetos al recargo adicional.Estados Unidos llegó a aplicar <b>aranceles totales del 50%</b> sobre productos de Brasil, resultado de sumar el impuesto general del 10% y la tasa extraordinaria del 40% asociada al caso Bolsonaro. Con la nueva orden, esa carga queda sin efecto para una extensa lista de alimentos.