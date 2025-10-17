Cancilleres de Brasil y Estados Unidos abren un canal de diálogo tras meses de tensión por los aranceles de Trump

El secretario de Estado de Estados Unidos, <b>Marco Rubio</b>, recibió este jueves en la Casa Blanca al ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, <b>Mauro Vieira</b>, en una reunión que ambos calificaron como un paso decisivo para recomponer los lazos entre Washington y Brasilia, deteriorados por la guerra comercial impulsada por el presidente <b>Donald Trump</b>.Vieira describió el encuentro como '<b>óptimo y constructivo</b>', subrayando que las conversaciones se centraron en aspectos técnicos y que 'prevaleció un tono de cooperación'. Según el diplomático, este ha sido el <b>primer diálogo serio</b> con la administración estadounidense desde que entraron en vigor, en agosto, los <b>aranceles del 50%</b> sobre productos brasileños, una de las tasas más altas del mundo.'El propósito fue <b>retomar las negociaciones</b> entre nuestros países', indicó Vieira en una declaración posterior en la embajada brasileña en Washington. Añadió que ambos gobiernos trabajan para concretar una <b>reunión entre los presidentes Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva</b>, aunque sin definir aún fecha ni lugar.Rubio y Vieira conversaron <b>a puerta cerrada durante 20 minutos</b>, seguidos de casi una hora adicional acompañados por sus respectivos equipos. El acercamiento llega tras el breve saludo entre Trump y Lula durante la Asamblea General de la ONU y una llamada telefónica la semana pasada en la que el mandatario brasileño pidió la <b>reducción inmediata de los gravámenes</b>.