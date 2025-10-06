Lula mantiene una conversación “amistosa” con Trump y pide revisar las sanciones a Brasil

El <b><a href="/tag/-/meta/luiz-inacio-lula-da-silva">presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva</a></b>, conversó este lunes por videoconferencia con su <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">homólogo estadounidense, Donald Trump</a></b>, en un primer contacto calificado de 'amistoso' y en el que el líder progresista pidió una revisión de las sanciones aplicadas por EE.UU. a Brasil.<i>'En tono amistoso, los dos líderes conversaron durante 30 minutos y </i><i><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/economia/eliminacion-de-subsidio-del-arroz-podria-generar-aumento-de-precios-JM16290797" target="_blank">recordaron la buena química que tuvieron en Nueva York con ocasión de la Asamblea General de la ONU'</a></b></i><i>, </i>dice una nota difundida por la Presidencia brasileña.El comunicado apunta que, durante la conversación, Lula propuso un encuentro presencial en el marco de la cumbre de la <b>Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean)</b>, que se celebrará el 26 de octubre próximo en Kuala Lumpur (Malasia).Sin embargo, <b>el líder brasileño también planteó la posibilidad de viajar a Estados Unidos, así como invitó a Trump a participar en la cumbre de las Naciones Unidas</b> sobre cambio climático (COP30), que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém.