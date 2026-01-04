  1. Inicio
PANAMÁ

Esto dice el Ifarhu sobre el pago del Pase-U y las reválidas

Pago del Pase-U de enero excluye a estudiantes con fracasos
Pago del Pase-U de enero excluye a estudiantes con fracasos Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/01/2026 08:00
El Ifarhu señala que el Pase-U está dirigido únicamente a alumnos que aprueben todas sus asignaturas durante el año escolar.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que los estudiantes que tengan asignaturas pendientes por reválidas o fracasos no podrán recibir el tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), programado para finales de enero de 2026.

La institución aclaró que el acceso al Pase-U depende del cumplimiento de requisitos académicos y administrativos. Por ello, los estudiantes con bajo rendimiento o que incumplan las disposiciones establecidas en el reglamento quedarán automáticamente fuera de este último desembolso.

El Pase-U es un beneficio económico destinado a estudiantes de educación primaria, premedia y media que hayan aprobado todas sus materias durante el año escolar. Según el IFARHU, este programa busca reconocer el desempeño académico y apoyar a los estudiantes en su desarrollo educativo.

El Ifarhu recuerda montos, pagos trimestrales y condiciones del Pase-U

De acuerdo con la entidad, la asignación anual del Pase-U depende del nivel educativo:

Educación primaria: B/.270.00 al año, distribuidos en tres pagos trimestrales de B/.90.00 cada uno.

Educación premedia: B/.360.00 al año, con pagos trimestrales de B/.120.00.

Educación media: B/.450.00 anuales, equivalentes a B/.150.00 por trimestre.

Asimismo, la institución detalló las causas de exclusión del programa:

Incumplimiento de la asistencia mínima establecida por la norma de cada nivel educativo.

Expulsión del estudiante.

Uso inadecuado de la asignación otorgada por el programa.

Presentación o uso de documentos falsificados o adulterados para optar al beneficio.

Inasistencia del acudiente o tutor legal a reuniones de seguimiento académico y de conducta.

Infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.

Traslado a un centro educativo particular que no cumpla los requerimientos legales.

Renuncia expresa del acudiente o tutor legal del estudiante.

El Iifarhu reiteró que estas medidas buscan garantizar que los recursos del Pase-U se otorguen únicamente a quienes cumplen con los estándares académicos y de conducta, fomentando la responsabilidad y el aprovechamiento del beneficio.

