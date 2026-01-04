Esto dice el Ifarhu sobre el pago del Pase-U y las reválidas

De acuerdo con la entidad, la asignación anual del Pase-U depende del nivel educativo:<b>Educación primaria:</b> B/.270.00 al año, distribuidos en tres pagos trimestrales de B/.90.00 cada uno.<b>Educación premedia:</b> B/.360.00 al año, con pagos trimestrales de B/.120.00.<b>Educación media:</b> B/.450.00 anuales, equivalentes a B/.150.00 por trimestre.Asimismo, la institución detalló las <b>causas de exclusión</b> del programa:Incumplimiento de la asistencia mínima establecida por la norma de cada nivel educativo.Expulsión del estudiante.Uso inadecuado de la asignación otorgada por el programa.Presentación o uso de documentos falsificados o adulterados para optar al beneficio.Inasistencia del acudiente o tutor legal a reuniones de seguimiento académico y de conducta.Infracciones a la ley penal confirmadas mediante sentencia en firme.Traslado a un centro educativo particular que no cumpla los requerimientos legales.Renuncia expresa del acudiente o tutor legal del estudiante.El Iifarhu reiteró que estas medidas buscan garantizar que los recursos del Pase-U se otorguen únicamente a quienes cumplen con los estándares académicos y de conducta, fomentando la responsabilidad y el aprovechamiento del beneficio.