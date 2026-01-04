Esto dice el Ifarhu sobre el pago del Pase-U y las reválidas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que los estudiantes que tengan asignaturas pendientes por reválidas o fracasos no podrán recibir el tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), programado para finales de enero de 2026.

La institución aclaró que el acceso al Pase-U depende del cumplimiento de requisitos académicos y administrativos. Por ello, los estudiantes con bajo rendimiento o que incumplan las disposiciones establecidas en el reglamento quedarán automáticamente fuera de este último desembolso.

El Pase-U es un beneficio económico destinado a estudiantes de educación primaria, premedia y media que hayan aprobado todas sus materias durante el año escolar. Según el IFARHU, este programa busca reconocer el desempeño académico y apoyar a los estudiantes en su desarrollo educativo.