  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil
PANAMÁ

Calendario de ferias 2026 en Panamá inicia el 7 de enero en Boquete

Feria de las Flores y del Café se realizará del 7 al 18 de enero
Feria de las Flores y del Café se realizará del 7 al 18 de enero Mida
Por
Emiliana Tuñón
  • 04/01/2026 08:00
Con siete ferias programadas, Panamá da inicio al calendario nacional de festividades 2026, confirma el Mida.

Con el inicio de 2026, las ferias y actividades a nivel nacional comienzan a prepararse para atraer la atención del público. La primera será la Feria Internacional de las Flores y el Café de Boquete, en Chiriquí, el miércoles 7 de enero.

Según el calendario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), durante enero se realizarán un total de siete ferias a nivel nacional, promoviendo la cultura, el turismo y la producción local.

Estas ferias representan espacios para la exhibición de productos agrícolas, artesanías y actividades recreativas, con el objetivo de incentivar la economía regional y ofrecer entretenimiento para toda la familia.

Así será el calendario de ferias nacionales de enero 2026

A continuación el cronograma completo de ferias nacionales del 2026 en enero:

Enero

-Feria Internacional de las Flores y del Café en Boquete, Chiriquí | Del 7 al 18 de enero

-Feria Turística de Playa Pixvae en Coiba, provincia de Veraguas | Del 15 al 17 de enero

-Feria de San Sebastián de Ocú en la provincia de Herrera | Del 21 al 25 de enero

-Feria de La Chorrera en la provincia de Panamá Oeste | Del 21 de enero al 1 de febrero

-Feria de La Sandía en Calobre de Veraguas del 23 al 25 de enero.

-Feria de la Naranja en Churuquita Grande en la provincia de Coclé | Del 28 de enero al 1 de febrero

-Feria de Santa Fe en la provincia de Veraguas | Del 29 de enero al 2 de febrero

VIDEOS
Lo Nuevo