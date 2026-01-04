Calendario de ferias 2026 en Panamá inicia el 7 de enero en Boquete

A continuación el cronograma completo de ferias nacionales del 2026 en enero:<b>Enero</b>-Feria Internacional de las Flores y del Café en Boquete, Chiriquí | Del 7 al 18 de enero-Feria Turística de Playa Pixvae en Coiba, provincia de Veraguas | Del 15 al 17 de enero-Feria de San Sebastián de Ocú en la provincia de Herrera | Del 21 al 25 de enero-Feria de La Chorrera en la provincia de Panamá Oeste | Del 21 de enero al 1 de febrero-Feria de La Sandía en Calobre de Veraguas del 23 al 25 de enero.-Feria de la Naranja en Churuquita Grande en la provincia de Coclé | Del 28 de enero al 1 de febrero-Feria de Santa Fe en la provincia de Veraguas | Del 29 de enero al 2 de febrero