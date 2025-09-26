Eliminación de subsidio del arroz podría generar aumento de precios

Las declaraciones de Arias, Quintero y Linares se dieron este viernes durante el lanzamiento que hizo Analmo a su campaña 'El arroz de Panamá', que tiene como objetivo promover el consumo del arroz producido localmente y fortalecer su rol en la economía, la cultura y la seguridad alimentaria del país.Actualmente, el cultivo y procesamiento de arroz genera más de 20.000 empleos directos en todo el país. Su aporte anual se estima en alrededor de $400 millones, con un valor agregado superior a los $120 millones de dólares.En Panamá, las provincias de Chiriquí, Coclé, Darién, Veraguas y Los Santos se destacan como las principales productoras de arroz.La presidenta de los Molineros reconoció que el país es deficitario en arroz y por ello buscan impulsar una mayor producción para 'poder llegar a ser más sostenibles y subsistir con nuestra propia producción en algunos puntos'. También afirmó que la campaña busca reforzar el consumo local como apoyo a la promesa del Gobierno de frenar las importaciones.