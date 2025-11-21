Mulino inicia visita oficial a Costa Rica para fortalecer la agenda bilateral

El presidente José Raúl Mulino arribó la mañana de este viernes 21 de noviembre a Costa Rica para cumplir una visita oficial de un día, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y de una delegación de ministros.

Mulino fue recibido por autoridades costarricenses para una jornada centrada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

La agenda contempla un encuentro privado entre Mulino y su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, que se desarrollará en el Teatro Nacional de la ciudad de San José.

Durante esta reunión, ambos presidentes abordarán temas de interés común en materia económica, comercial y de cooperación regional.

Como parte del programa oficial, el mandatario panameño será condecorado con la Orden Nacional Juan Mora Fernández, una de las distinciones más importantes del país vecino, otorgada a personalidades que contribuyen al fortalecimiento de los lazos entre ambas naciones.

En paralelo, las primeras damas de ambos países sostendrán un encuentro en el Museo Nacional Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, donde abordarán iniciativas relacionadas con desarrollo social y programas de cooperación.

La misión concluirá con un almuerzo oficial de ambas delegaciones en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, donde se espera la adopción de acuerdos y el anuncio de nuevas líneas de trabajo conjunto.

La delegación panameña está integrada por los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores); Julio Moltó (Comercio e Industrias), y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario); el embajador de Panamá en Costa Rica, Pacífico Escalona; la secretaria ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, Kristelle Getzler; y Grettel Escobar de Escalona, esposa del embajador panameño.