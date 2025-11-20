Reunión privada, condecoración y agenda bilateral: lo que hará Mulino en Costa Rica

El presidente José Raúl Mulino realizará este viernes 21 de noviembre una visita oficial a Costa Rica para sostener un encuentro con su homólogo, Rodrigo Chaves, con el objetivo de fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación entre ambos países.

Mulino viajará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, así como por parte de su gabinete: Javier Martínez-Acha, ministro de Relaciones Exteriores; Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias; y Roberto Linares, ministro de Desarrollo Agropecuario.

También integran la delegación el embajador de Panamá en Costa Rica, Pacífico Escalona, y Kristelle Getzler, secretaria ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia.

ENCUENTRO PRESIDENCIAL

El punto central de la agenda será una reunión privada entre Mulino y Chaves en el Salón Las Musas del Teatro Nacional, ubicado en la ciudad de San José.

Durante esta visita, el gobernante panameño será condecorado con la Orden Nacional Juan Mora Fernández, una de las distinciones más importantes otorgadas por el Gobierno costarricense.

Además, la pareja presidencial panameña firmará el libro de visitantes distinguidos, como parte del protocolo oficial.

AGENDA ALTERNA

Mientras los mandatarios sostienen reuniones con sus equipos de trabajo, la primera dama de Panamá y su homóloga costarricense, Signe Zeikate, cumplirán una agenda cultural con una visita al Museo Nacional de Costa Rica.

REUNIÓN AMPLIADA

Al mediodía, ambos presidentes y sus delegaciones compartirán un almuerzo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense, espacio que también servirá para desarrollar una reunión ampliada entre los equipos de gobierno.

Por parte de Costa Rica, participarán Arnoldo André Tinoco, ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Manuel Tovar Rivera, ministro de Comercio Exterior; Víctor Carvajal Porras, ministro de Agricultura y Ganadería; y Lydia Peralta Cordero, viceministra de Asuntos Bilaterales y Cooperación.

RETORNO AL PAÍS

El regreso de la delegación panameña está previsto para la tarde del 21 de noviembre, tras culminar las actividades oficiales.