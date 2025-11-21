Pirámide de Lotería de Panamá | sorteo del domingo 23 de noviembre 2025, según la IA

Para domingo 23 de noviembre de 2025 se realizará el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de Beneficencia y muchos panameños acudirán en busca de sus billetes y chances con la esperanza de obtener un premio importante.

Te compartimos los números de la pirámide de la suerte, calculados en función del sorteo de la Lotería de Panamá para este domingo 23 de noviembre.

- 7

- 2

- 5

Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 19 de noviembre de 2025:

Primer Premio: 4740

Letras: AACD

Serie: 16

Folio: 2

Segundo Premio: 8453

Tercer Premio: 2032