Hospital Nicolás A. Solano mantiene operaciones ‘normales’ pese a cambios en contrato de climatización

La administración del Hospital Regional Nicolás A. Solano aseguró la mañana de este sábado 10 de enero que la finalización del contrato de mantenimiento preventivo del sistema de climatización <b>no ha afectado la operatividad del centro médico ni la atención a los pacientes</b>, luego de la circulación de videos e información en redes sociales sobre el tema.En un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa), el hospital informó que el contrato con la empresa proveedora <b>culminó conforme a lo establecido y fue debidamente cancelado</b>, sin que ello implicara la interrupción del servicio o la falta de cobertura en el mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado.La entidad aclaró que <b>en ningún momento el hospital ha quedado sin acondicionador de aire</b> ni se han visto comprometidos los servicios, las áreas clínicas ni la atención médica que se brinda a la población.Asimismo, detalló que el Minsa realizó con antelación <b>todas las coordinaciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio</b>, evitando cualquier afectación antes de la salida del proveedor.La administración reiteró que el Hospital Nicolás A. Solano <b>mantiene sus operaciones con normalidad</b> y que los servicios continúan funcionando de manera segura y eficiente.