Minsa descarta patronato para Hospital Nicolás A. Solano y plantea fortalecer consejo directivo

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> se posiciona ante las iniciativas legislativas que buscan convertir al <b><a href="/tag/-/meta/hospital-nicolas-solano">Hospital Nicolás A. Solano</a> </b>en un patronato, señalando que este recinto hospitalario puede seguir funcionando bajo el esquema de consejo directivo.<i>'La figura de patronato para el Hospital Nicolás A. Solano, en este momento no representaría cambios significativos en los servicios que se ofrecen en primera instancia; ya que la problemática se origina por el crecimiento demográfico que ya supera la capacidad del centro'</i>, destacó la doctora <b>Yelkys Gill, directora Nacional de Provisión de Servicios de Salud</b> del Minsa.La cartera explicó que, para que un hospital funcione como patronato, <b>se requiere un aumento en la capacidad instalada, mayor complejidad asistencial, fortalecimiento de recursos humanos, infraestructura y disponibilidad de insumos y medicamentos</b>. Tras un análisis detallado con direcciones centrales y regionales, el Minsa señaló que en el caso del Hospital Nicolás A. Solano solo <b>se debe fortalecer el consejo directivo del centro médico para asegurar la correcta administración presupuestaria y la mejora progresiva de los servicios</b>.Asimismo, en experiencias previas, como la del <b><a href="/tag/-/meta/hospital-san-miguel-arcangel">Hospital San Miguel Arcángel</a></b>, demostraron que<b> la implementación de un patronato no garantizó mejoras sustanciales en la gestión ni en la prestación de servicios</b>, y que la consolidación de un consejo directivo ha permitido optimizar la atención en hospitales de segundo nivel.