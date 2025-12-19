Autoridad de Descentralización ha desembolsado $130,3 millones

Durante la administración del presidente José Raúl Mulino, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha aprobado el uso de fondos para ejecutar 4.719 proyectos alrededor del país. Para ello se han desembolsado 130,3 millones de dólares a municipios y juntas comunales.

Estos fondos corresponden a los pagos por el Impuesto de Bien Inmueble (IBI), el Programa de Inversión de Obras Sociales y Servicios Municipales (Piops) y subsidios. La mayoría son para obras de interés comunitario como mejoras a escuelas, trabajos en cementerios, infraestructura pública y subsidios funerarios.

Este viernes 19 de diciembre, la AND lanzó una nueva herramienta digital para conocer los detalles de estos pagos, cuánto se ha desembolsado y para qué en cada distrito y corregimiento del país.

“Al tener acceso a esa información, los medios y la ciudadanía saben que estos proyectos son los que están destinados al uso de esos fondos y se puede monitorear si eso en la práctica se está ejecutando. Entonces, hay una capacidad de monitoreo por parte de la ciudadanía y eso es lo que da la información y la información que se maneja con transparencia”, destacó la directora de la AND, Roxana Méndez.

La información está actualizada desde agosto de 2024 y se alimenta directamente de datos provenientes del sistema de trámites de la AND. El portal, que incluye mapas interactivos y tablas dinámicas que filtran la información por ubicación, fue desarrollado por personal de la institución por lo que no se pagó ninguna suma de dinero a empresas externas.

Al revisar la data disponible, se encontró varios pagos llamados “Donativos a personas” por montos de 10 mil dólares o más. También muchos pagos para mejoras a iglesias evangélicas alrededor del país.

Méndez explicó que había un vacío en los criterios para aprobar estos fondos, pero que se han creado nuevos procedimientos para evitar estas situaciones. “A partir de nuestra administración, iniciamos un proceso de planificación del desarrollo distrital en alianza con el Ministerio de Economía y Finanzas y su dirección de planificación. Esto no existía anteriormente. Ya contamos con esos planes en los 82 municipios del país y ahora solamente se aprueban lo que está enmarcado dentro de esa planificación”, aseguró Méndez.