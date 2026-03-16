Mercado móvil en Panamá: Operador Virtual busca romper concentración

'Desde hace dos años la gente en redes sociales está pidiendo un tercer operador', comentó a<b> La Estrella de Panamá</b> un experto del sector de tecnología. Sin embargo, la construcción de una red física desde cero es costosa y lenta. Los <b>OMV</b> ofrecen una alternativa inmediata: aprovechar la capacidad ociosa de las redes actuales de <b>Tigo </b>y<b> +Móvil </b>para inyectar competencia.Aunque en países como <b>Colombia, </b>los OMV van ganando terreno, el reto es la falta de un <b>marco regulatorio diferenciado</b>, ya que se les exigen las mismas cargas que a un operador con red, limitando su crecimiento, según <b>TrendTIC</b>.Con la sugerencia de la<b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia"> Acodeco </a></b>a la <b><a href="/tag/-/meta/asep-autoridad-de-servicios-publicos">ASEP</a></b>, Panamá tiene ahora la oportunidad de aprender de estas lecciones regionales para asegurar que la entrada de marcas virtuales no sea solo un<i> 'hype'</i>, sino un beneficio real para el bolsillo del consumidor panameño.