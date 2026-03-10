Acodeco investiga a telefónicas y advierte sanciones por hasta un millón

Finalmente, el regente de la Acodeco reconoció que la lucha no es sencilla debido a que las legislaciones actuales se han quedado rezagadas frente al avance tecnológico.'Son un poquito arcaicas', admitió, señalando que los márgenes tecnológicos de las telefónicas dificultan rastrear los acuerdos entre ellas.No obstante, aseguró que la colaboración con la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) es estrecha para garantizar que, a pesar de los vacíos legales, se protejan eficazmente los derechos del consumidor panameño.