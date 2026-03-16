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Acodeco propone operador móvil virtual para aumentar competencia

El Operador Móvil Virtual (OMV) es un modelo que ya funciona en diversos países de América y Europa, como Colombia, Perú, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y España.
El Operador Móvil Virtual (OMV) es un modelo que ya funciona en diversos países de América y Europa, como Colombia, Perú, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y España. Cedida | Acodeco
Por
Mileika Lasso
  • 16/03/2026 11:40
La entidad recomienda a la ASEP incorporar operadores móviles virtuales para ampliar la competencia tras la investigación a Tigo y +Móvil

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) incorporar la figura del Operador Móvil Virtual (OMV) en Panamá, como parte de los esfuerzos para fortalecer la competencia en el mercado de telefonía móvil.

La propuesta surge en el marco de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que faculta a la entidad a promover medidas que favorezcan la libre competencia en beneficio de los consumidores, explicó este lunes 16 de marzo a través de un video, Diego Morales, director nacional de Libre Competencia de la Acodeco.

Según Morales además de los esfuerzos de la ASEP para contar con un tercer concesionario de telefonía móvil, se contemple la incorporación de operadores móviles virtuales que puedan ofrecer servicios utilizando las redes existentes de las empresas que ya operan en el país.

Este modelo permitiría que nuevas empresas ingresen al mercado sin necesidad de contar con infraestructura propia, como espectro radioeléctrico o antenas, mediante acuerdos comerciales con los operadores actuales.

Un mercado con pocos operadores

El planteamiento se produce en un momento en que el mercado panameño de telefonía móvil quedó concentrado principalmente en dos grandes empresas: Tigo Panamá y Cable & Wireless Panamá, que opera bajo la marca Más Móvil.

Esta situación se consolidó tras la salida de Digicel del país en abril de 2024, lo que redujo el número de operadores y generó advertencias sobre el impacto que esto podría tener en la competencia del sector.

En investigaciones previas, La Estrella de Panamá documentó que usuarios de telefónia prepago comenzaron a reportar aumentos en los precios de paquetes de datos a inicios de febrero de 2026, lo que posteriormente llevó a las autoridades a abrir un expediente para analizar posibles irregularidades en los ajustes tarifarios.

La Acodeco incluso ordenó el 12 de marzo la suspensión provisional de los aumentos en planes de telefonía móvil, mientras evalúa la presentación de una demanda por posibles prácticas que afecten la libre competencia.

Más ofertas y precios competitivos

De acuerdo con la entidad, la implementación de operadores móviles virtuales puede traducirse en mayor competencia, más innovación en planes y servicios y mejores precios para los consumidores.

Este modelo ya funciona en diversos países de América y Europa, como Colombia, Perú, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y España, donde ha permitido ampliar la oferta de servicios y generar nuevas marcas en el mercado de telecomunicaciones.

La recomendación de la Acodeco se presenta mientras las autoridades continúan analizando el comportamiento del mercado de telefonía móvil en Panamá y posibles medidas regulatorias para garantizar condiciones competitivas.

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