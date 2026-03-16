Acodeco propone operador móvil virtual para aumentar competencia

El planteamiento se produce en un momento en que el mercado panameño de telefonía móvil quedó concentrado principalmente en dos grandes empresas: <b>Tigo Panamá</b> y <b>Cable &amp; Wireless Panamá</b>, que opera bajo la marca<b> Más Móvil</b>.Esta situación se consolidó tras la salida de Digicel del país en abril de 2024, lo que redujo el número de operadores y generó advertencias sobre el impacto que esto podría tener en la competencia del sector.En investigaciones previas,<b> La Estrella de Panamá </b>documentó que usuarios de telefónia prepago comenzaron a reportar aumentos en los precios de paquetes de datos a inicios de<b> febrero de 2026</b>, lo que posteriormente llevó a las autoridades a abrir un expediente para analizar posibles irregularidades en los ajustes tarifarios.<b>La Acodeco incluso ordenó el 12 de marzo la suspensión provisional de los aumentos en planes de telefonía móvil</b>, mientras evalúa la presentación de una demanda por posibles prácticas que afecten la libre competencia.