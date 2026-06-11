Panamá promueve en Suecia su potencial como plataforma de inversión para América Latina

Panamá presentó en Estocolmo, Suecia, su visión como plataforma estratégica para la expansión de empresas internacionales hacia América Latina, durante un encuentro con líderes empresariales y representantes del Gobierno sueco.

En el evento, el país destacó las oportunidades de inversión y cooperación económica bilateral, al tiempo que promovió sus ventajas competitivas como centro logístico y de servicios para atender mercados de toda la región.

Durante la presentación, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, subrayó que Panamá impulsa una agenda orientada al crecimiento económico, el fortalecimiento institucional, la modernización de la infraestructura, la seguridad jurídica y la competitividad internacional, con el propósito de consolidar un entorno estable, transparente y atractivo para la inversión extranjera.

“En la economía global de hoy, la inversión sigue a la confianza. Las empresas invierten donde hay estabilidad. Donde hay previsibilidad. Donde hay transparencia. Y donde existe un compromiso claro con el Estado de derecho. Ese es el Panamá que estamos construyendo ”, fue uno de los mensajes centrales dirigidos al empresariado sueco.

Asimismo, se enfatizó que Panamá es mucho más que el Canal. El país fue presentado como una plataforma logística integral que articula puertos, aeropuertos, conectividad ferroviaria, zonas francas, infraestructura digital, servicios financieros y operaciones empresariales regionales, permitiendo a las compañías acceder de manera eficiente a un mercado de más de 650 millones de consumidores en América Latina y el Caribe.

También destacó las oportunidades de colaboración con Suecia en áreas como tecnologías sostenibles, energía limpia, infraestructura inteligente, transformación digital, telecomunicaciones, manufactura avanzada e innovación, sectores que coinciden con las prioridades de desarrollo del país.

“Seguimos trabajando estrechamente con socios internacionales para garantizar que Panamá siga siendo un destino confiable para los negocios globales.”, se expresó durante el encuentro, al señalar el interés de Panamá en atraer empresas que contribuyan al desarrollo de proyectos estratégicos y al intercambio de conocimiento y tecnología.

Además, se promovieron los regímenes especiales de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) y el Régimen Especial para Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (EMMA), mecanismos que ofrecen incentivos para el establecimiento de sedes regionales, centros de innovación, operaciones de manufactura y servicios compartidos.

El mensaje concluyó con una invitación a las empresas suecas a considerar a Panamá como su sede regional y puerta de entrada hacia América Latina.