Canciller se reúne con Díaz-Canel y con panameños detenidos en Cuba

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, fue recibido este miércoles en La Habana por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en un encuentro que marcó el punto central de su visita oficial a la isla.

La reunión, celebrada en el Palacio de la Revolución, giró en torno a temas regionales, el papel del multilateralismo y el respeto al derecho internacional. Durante el diálogo, Díaz-Canel agradeció a Panamá su colaboración y destacó las oportunidades de cooperación en áreas como la medicina y la biotecnología.

Por su parte, Martínez-Acha agradeció al mandatario cubano el trato brindado a los ciudadanos panameños detenidos en La Habana, con quienes se había reunido horas antes.

El canciller panameño sostuvo previamente un encuentro con los diez ciudadanos recluidos en la cárcel de Villa Marista, acusados de confeccionar letreros con mensajes que las autoridades cubanas consideran “subversivos y contrarios al orden constitucional”.

De acuerdo con fuentes oficiales, la reunión se prolongó por aproximadamente una hora y permitió un intercambio amplio. Martínez-Acha pudo verificar el estado de salud de los detenidos y conocer que, según las autoridades, están recibiendo trato humanitario y asistencia legal.

Sobre el caso, el presidente Díaz-Canel ha señalado que los detenidos estarían colaborando con las autoridades al identificar a quienes presuntamente financiaron su viaje a la isla, al tiempo que ha insistido en que se respetan sus derechos.

En el plano diplomático, Martínez-Acha también sostuvo un encuentro con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, con quien abordó la agenda bilateral.

Durante esa reunión, ambas partes destacaron los lazos históricos entre Panamá y Cuba desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas en 1974, así como el comercio binacional y la necesidad de avanzar hacia un mayor equilibrio en la balanza comercial.

Rodríguez Parrilla subrayó además las “históricas y tradicionales relaciones de amistad y colaboración” entre ambos países, así como los vínculos culturales y la cooperación en organismos internacionales. Martínez-Acha, por su parte, reafirmó el carácter amistoso y estratégico de la relación, y las oportunidades de cooperación en áreas de interés común.

En los encuentros participaron, por la parte cubana, el canciller Rodríguez Parrilla y la directora de América Latina y el Caribe de la Cancillería, Ileana Núñez; mientras que por Panamá estuvieron presentes el embajador Edwin Pitty y el asesor Adolfo Ahumada.

La visita se produce en un contexto en el que ambos países buscan mantener abiertos los canales diplomáticos y fortalecer una relación bilateral marcada por la cooperación histórica y los intereses compartidos.