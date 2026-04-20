Ferrocarril Panamá–Chiriquí, uno de los temas que centra la agenda de Martínez-Acha en Londres

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo diversos encuentros este lunes 20 de abril en Londres (Reino Unido), con la mirada puesta tanto en el portafolio de proyectos de infraestructura —como el ferrocarril Panamá–Chiriquí— como en la defensa del comercio internacional, la seguridad marítima y la promoción del diálogo y el multilateralismo. El titular de la diplomacia panameña impulsó el proyecto ferroviario hacia Chiriquí en su reunión con Christopher Sabatini, director del Programa para América Latina del centro de pensamiento Chatham House, con quien —entre otros temas— destacó el papel de Panamá como actor clave en el comercio internacional, garante de la seguridad marítima y promotor del diálogo constructivo en la geopolítica regional. En dicha reunión participaron el embajador de Panamá en el Reino Unido, Guido Martinelli; el secretario general de la Secretaría del Ferrocarril, Henry Faarup; la embajadora de Panamá ante la Organización Marítima Internacional (OMI), Ginette Testa; y el embajador del Reino Unido en Panamá, Greg Houston.

Una apuesta por la cooperación

De acuerdo con una nota de prensa de la Cancillería, Martínez-Acha reafirmó el compromiso con la neutralidad del Canal de Panamá, en una reunión en la que también se abordaron las oportunidades de inversión extranjera en Panamá, particularmente para el Reino Unido, gracias a atributos como su conectividad, estabilidad y economía abierta. En este contexto, se posicionó el potencial de Panamá como un hub regional para turismo, negocios y servicios en América Latina y el mundo. Tanto Martínez-Acha como Sabatini coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico y otras amenazas transnacionales, reconociendo el papel clave de las alianzas estratégicas en seguridad, basadas en inteligencia, tecnología y formación. En otra reunión, Martínez-Acha Vásquez y el subsecretario parlamentario de Estado para Multilateralismo, Derechos Humanos, América Latina y el Caribe, Chris Elmore, destacaron que Panamá y el Reino Unido mantienen una estrecha coordinación en escenarios multilaterales, incluyendo el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que comparten posiciones en favor de la paz, la seguridad internacional y la resolución pacífica de conflictos. En materia de seguridad, ambos resaltaron la firma de un memorando de entendimiento contra el crimen organizado, mediante el intercambio de información, el desarrollo de capacidades institucionales y la implementación de mecanismos de colaboración técnica. Martínez-Acha Vásquez y Elmore destacaron, además, la importancia de impulsar los intercambios académicos y de conocimiento, con énfasis en la educación, la innovación y la formación de talento como pilares del desarrollo sostenible y de una relación bilateral de largo plazo.

La ruta aérea Panamá–Reino Unido