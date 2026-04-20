Ferrocarril Panamá–Chiriquí, uno de los temas que centra la agenda de Martínez-Acha en Londres

De acuerdo con una nota de prensa de la Cancillería, Martínez-Acha reafirmó el <b>compromiso con la neutralidad del Canal de Panamá</b>, en una reunión en la que también se abordaron las <b>oportunidades de inversión extranjera en Panamá</b>, particularmente para el Reino Unido, gracias a atributos como su <b>conectividad, estabilidad y economía abierta</b>. En este contexto, se posicionó el potencial de Panamá como un <b>hub regional para turismo, negocios y servicios</b> en América Latina y el mundo.Tanto Martínez-Acha como Sabatini coincidieron en la importancia de <b>fortalecer la cooperación bilateral contra el narcotráfico</b> y otras amenazas transnacionales, reconociendo el papel clave de las <b>alianzas estratégicas en seguridad</b>, basadas en inteligencia, tecnología y formación.En otra reunión, Martínez-Acha Vásquez y el subsecretario parlamentario de Estado para Multilateralismo, Derechos Humanos, América Latina y el Caribe, Chris Elmore, destacaron que Panamá y el Reino Unido mantienen una <b>estrecha coordinación en escenarios multilaterales</b>, incluyendo el <b>Consejo de Seguridad de la ONU</b>, en el que comparten posiciones en favor de la <b>paz, la seguridad internacional y la resolución pacífica de conflictos</b>.En materia de seguridad, ambos resaltaron la firma de un <b>memorando de entendimiento contra el crimen organizado</b>, mediante el intercambio de información, el desarrollo de capacidades institucionales y la implementación de mecanismos de colaboración técnica.Martínez-Acha Vásquez y Elmore destacaron, además, la importancia de <b>impulsar los intercambios académicos y de conocimiento</b>, con énfasis en la <b>educación, la innovación y la formación de talento</b> como pilares del desarrollo sostenible y de una relación bilateral de largo plazo.