Jorge Bloise: ‘Tener criterio propio no es negociable’

El diputado Jorge Bloise reaccionó a la carta solicitando que se evalúe su continuidad en la coalición Vamos, cuestionando que no haya votado alineado con el resto de la bancada en votaciones cruciales.

“Si lo que pretendían algunos compañeros es que le avalará 10 años mas a Juncá, no lo iba a hacer luego de estar 1 año sentado en la mesa de reformas del tribunal electoral”, respondió Bloise refiriéndose a la votación para que el magistrado Alfredo Juncá se mantuviera como magistrado del Tribunal Electoral.

Bloise cuestionó incluso la validez de la misiva firmada por Manuel Pérez y que incluye a otros 15 excandidatos de Vamos (cuya firma no aparece en la carta).

“Ya más de 5 ‘firmantes’ me han dicho que nunca autorizaron tal nota, es decir el señor Many en su intento de protagonismo ha suplantado la identidad de panameños lo cual es un delito grave. Reitero mi conciencia tranquila porque todos mis votos han sido a conciencia y de cara a la ciudadanía que me escogió y de todo el país”, manifestó el diputado.

Añadió que la nota busca violar su derecho “a tener criterio propio”, lo cual resalta “no es negociable”.

Las otras dos personas mencionadas en la nota por quiénes se pedía evaluar su permanencia en el partido, Neftalí Zamora y Manuel Samaniego, fueron suspendidos de la coalición, según se conoció a través de un comunicado la mañana de este jueves.

En el caso de Zamora y Samaniego, se les cuestionó por la aprobación de traslados de partida principalmente destinados al pago de planilla de la Asamblea Nacional sin haber pasado por una sesión ordinaria de la Comisión de Presupuesto, ni por el mecanismo de aprobación por silencio administrativo.

La noche del miércoles, La Estrella de Panamá preguntó directamente al presidente de la bancada Roberto Zúñiga si se estaba discutiendo la carta mencionando a Bloise y los otros diputados y respondió que no. “Fue una carta aislada de un grupo, de excandidatos no de la bancada”, precisó.