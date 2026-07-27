Excombatiente panameño advierte sobre engaños y abusos en la guerra en Ucrania

Al menos una familia panameña continúa buscando a un ser querido desaparecido tras viajar al conflicto e<b>ntre Rusia y Ucrania</b>, mientras un excombatiente panameño <b>advirtió sobre las condiciones que enfrentan quienes deciden enrolarse para participar en la guerra</b>.Durante una entrevista en <b>TVN Noticias</b>, Ashley Duncan relató que hace <b>ocho meses perdió contacto con su padre, Javier Duncan</b>, quien viajó a Rusia tras recibir una oferta de trabajo relacionada con el conflicto armado.Según explicó Ashley, su padre tomó la decisión motivado por la difícil situación económica que atravesaba. 'Él quería surgir y ayudar a sus hijos, a su madre y a su esposa, porque él no sabía qué hacer', contó.La familia aseguró que Javier Duncan trabajaba como escolta y tenía entrenamiento militar, incluyendo cursos de fuerzas especiales y de francotirador realizados en Colombia.