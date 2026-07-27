Excombatiente panameño advierte sobre engaños y abusos en la guerra en Ucrania

Al menos una familia panameña continúa buscando a un ser querido desaparecido tras viajar al conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras un excombatiente panameño advirtió sobre las condiciones que enfrentan quienes deciden enrolarse para participar en la guerra. Durante una entrevista en TVN Noticias, Ashley Duncan relató que hace ocho meses perdió contacto con su padre, Javier Duncan, quien viajó a Rusia tras recibir una oferta de trabajo relacionada con el conflicto armado. Según explicó Ashley, su padre tomó la decisión motivado por la difícil situación económica que atravesaba. ”Él quería surgir y ayudar a sus hijos, a su madre y a su esposa, porque él no sabía qué hacer”, contó. La familia aseguró que Javier Duncan trabajaba como escolta y tenía entrenamiento militar, incluyendo cursos de fuerzas especiales y de francotirador realizados en Colombia.

De acuerdo con su hija, conocidos que ya se encontraban en Rusia le aseguraron que el trabajo era seguro y que recibiría un salario de entre $3,000 y $ 4,000 mensuales.

“Le decían que era una belleza y ellos estaban allá (..) que no va a pasar nada, eso nada más era cobrar y listo”, recordó. Pese a que sus familiares intentaron convencerlo de no viajar, Javier decidió partir. El último contacto ocurrió el 8 de noviembre, cuando informó que les retirarían los teléfonos celulares antes de ser enviados al frente de combate.

“Mi papá me dijo: hija te amo, los amo a todos, no se preocupen que voy a volver y todo lo hago por ustedes y mi mamá. Esas fueron las últimas palabras que me dijo mi papá y que no me preocupara de que él iba a volver”, relató. Desde entonces, la familia solo ha recibido una respuesta de las autoridades. Asimismo, el panameño Camilo Flores, quien aseguró haber combatido en Ucrania y desempeñarse como instructor militar, hizo un llamado a quienes consideran viajar al conflicto. Flores explicó que inicialmente viajó junto a un grupo de combatientes extranjeros y posteriormente regresó para trabajar como instructor de tropas ucranianas.

Según su testimonio, con el paso del tiempo presenció presuntos abusos contra reclutas. “Después de tener como 4 o 5 meses, me di cuenta porque comencé a ver agresiones entre altos comandos con los reclutas”, aseguró.