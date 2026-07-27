  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Excombatiente panameño advierte sobre engaños y abusos en la guerra en Ucrania

Las dencunias surgen luego de que familiares que aseguran que sus seres queridos fueron engañados con supuestas ofertas de trabajo y terminaron reclutados por el Ejército ruso.
Las dencunias surgen luego de que familiares que aseguran que sus seres queridos fueron engañados con supuestas ofertas de trabajo y terminaron reclutados por el Ejército ruso. Depositphotos
Por
Deborah Peña
  • 27/07/2026 08:39
Según su testimonio, con el paso del tiempo presenció presuntos abusos contra reclutas.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

Al menos una familia panameña continúa buscando a un ser querido desaparecido tras viajar al conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras un excombatiente panameño advirtió sobre las condiciones que enfrentan quienes deciden enrolarse para participar en la guerra.

Durante una entrevista en TVN Noticias, Ashley Duncan relató que hace ocho meses perdió contacto con su padre, Javier Duncan, quien viajó a Rusia tras recibir una oferta de trabajo relacionada con el conflicto armado.

Según explicó Ashley, su padre tomó la decisión motivado por la difícil situación económica que atravesaba. ”Él quería surgir y ayudar a sus hijos, a su madre y a su esposa, porque él no sabía qué hacer”, contó.

La familia aseguró que Javier Duncan trabajaba como escolta y tenía entrenamiento militar, incluyendo cursos de fuerzas especiales y de francotirador realizados en Colombia.

De acuerdo con su hija, conocidos que ya se encontraban en Rusia le aseguraron que el trabajo era seguro y que recibiría un salario de entre $3,000 y $ 4,000 mensuales.

“Le decían que era una belleza y ellos estaban allá (..) que no va a pasar nada, eso nada más era cobrar y listo”, recordó.

Pese a que sus familiares intentaron convencerlo de no viajar, Javier decidió partir. El último contacto ocurrió el 8 de noviembre, cuando informó que les retirarían los teléfonos celulares antes de ser enviados al frente de combate.

“Mi papá me dijo: hija te amo, los amo a todos, no se preocupen que voy a volver y todo lo hago por ustedes y mi mamá. Esas fueron las últimas palabras que me dijo mi papá y que no me preocupara de que él iba a volver”, relató. Desde entonces, la familia solo ha recibido una respuesta de las autoridades.

Asimismo, el panameño Camilo Flores, quien aseguró haber combatido en Ucrania y desempeñarse como instructor militar, hizo un llamado a quienes consideran viajar al conflicto. Flores explicó que inicialmente viajó junto a un grupo de combatientes extranjeros y posteriormente regresó para trabajar como instructor de tropas ucranianas.

Según su testimonio, con el paso del tiempo presenció presuntos abusos contra reclutas. “Después de tener como 4 o 5 meses, me di cuenta porque comencé a ver agresiones entre altos comandos con los reclutas”, aseguró.

El excombatiente afirmó que muchos extranjeros llegan creyendo que realizarán labores específicas, como operar drones o conducir vehículos, pero terminan siendo enviados directamente al frente de batalla.

“Te prometen un mes de entrenamiento o dos meses de entrenamiento, y cuando llegas, a los siete días, te meten al frente”, dijo.

Flores también denunció supuestas irregularidades relacionadas con combatientes desaparecidos. Según explicó, cuando un combatiente desaparece, en muchos casos no es declarado fallecido de inmediato.

“En el momento en que la persona fallece, ellos no lo reportan fallecido, ellos reportan desaparecido. En el momento en que ellos reportan desaparecido, la unidad sigue cobrando por el combatiente, aunque esté muerto (...) después de 3, 4 meses, lo declaran fallecido. Ya esa unidad cobró 4 meses por una persona que estaba fallecida, y la familia no lo sabe”, sostuvo.

Panameños atrapados en Ucrania

El excombatiente aseguró que actualmente mantiene comunicación con dos panameños que, según dijo, escaparon de sus unidades militares y permanecen ocultos en Ucrania.

Indicó que trabaja junto con contactos en ese país para facilitar su salida y pidió apoyo a las autoridades panameñas para obtener documentos de viaje.

Las dencunias surgen luego de que familiares que aseguran que sus seres queridos fueron engañados con supuestas ofertas de trabajo y terminaron reclutados por el Ejército ruso.

El vicecanciller de Panamá, Carlos Arturo Hoyos, confirmó que las autoridades tienen conocimiento de al menos 15 ciudadanos panameños que fueron reclutados para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. Entre los casos registrados, se reporta un fallecido y varias personas desaparecidas.

VIDEOS

Israel regala a EE UU su nueva embajada en Jerusalén sobre tierra de familias palestinas
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal
Trabajos llevados a cabo en los terrenos de Jerusalén Oeste que EE.UU. ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel para construir su nueva embajada, aunque la parcela perteneció hasta 1950 a diecinueve familias palestinas expulsadas de la zona. EFE/Guillermo Azábal ( Guillermo Azábal / EFE )

Estados Unidos ha arrendado por un dólar y durante 99 años a Israel el terreno para su nueva embajada en Jerusalén Oeste, pero esa parcela perteneció hasta...

Lo Nuevo