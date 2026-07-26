Panamá será sede del Centroamérica Mercado Musical 2026

Del 6 al 8 de agosto, la Ciudad de Panamá se convertirá en el punto de encuentro de la industria musical regional con la celebración de la tercera edición del Centroamérica Mercado Musical (CAMM 2026), un evento que busca fortalecer el ecosistema sonoro centroamericano e impulsar la proyección internacional de artistas, compositores y productores. Organizado por AtrapandoSueños (Panamá) y Viva Primavera (Guatemala y Costa Rica), con la producción ejecutiva de YR Promociones & Eventos, el encuentro ofrecerá una programación que combinará actividades académicas, ruedas de negocios, espacios de networking, talleres especializados y presentaciones musicales en vivo.

Los participantes

La edición de este año contará con la presencia de representantes de algunas de las empresas y organizaciones más influyentes de la industria musical internacional, entre ellas TikTok, Billboard, Sony Music Publishing, Altafonte, Symphonic, OCESA (México), FIMPRO (México), Sunfest y Festival Folk (Canadá), Adarga Entertainment Group (Estados Unidos), UFI y WIN (España), además de Disco Fuentes (Colombia), Ditto Music y Morphe Records. Durante las jornadas, los expertos compartirán experiencias y analizarán temas relacionados con las nuevas tendencias del mercado musical, las oportunidades de monetización, la distribución digital y los principales desafíos que enfrenta actualmente la industria. Uno de los principales atractivos será el II Songwriting Camp, desarrollado junto a Sony Music Publishing, en el que más de 60 compositores, productores y artistas centroamericanos trabajarán en la creación de nuevas canciones y colaboraciones con potencial de proyección internacional.

Una muestra del talento centroamericano

El programa artístico incluirá una vitrina de showcases para acercar a los proyectos musicales de la región a programadores, promotores y profesionales de la industria. La delegación panameña estará integrada por Entre Nos, Afrodisíaco, Liz Grimaldo, Yek Gamboa, Alessandra “La Panameñita” Clarke, La Tribu y una participación especial de Los Rabanes. También participarán artistas de otros países centroamericanos, entre ellos Fabiola Roudha, Voelin y Tzutu Kan, de Guatemala; Canina, Flama y F.A.V & Tino Amor, de Costa Rica; Atomic Rose y Laura Sofía, de Honduras; e Inflorescencia y DollHouse, de El Salvador.

La agenda