Panamá será sede del Centroamérica Mercado Musical 2026

El programa artístico incluirá una vitrina de <i>showcases</i> para acercar a los proyectos musicales de la región a programadores, promotores y profesionales de la industria.La delegación panameña estará integrada por Entre Nos, Afrodisíaco, Liz Grimaldo, Yek Gamboa, Alessandra 'La Panameñita' Clarke, La Tribu y una participación especial de Los Rabanes.También participarán artistas de otros países centroamericanos, entre ellos Fabiola Roudha, Voelin y Tzutu Kan, de Guatemala; Canina, Flama y F.A.V &amp; Tino Amor, de Costa Rica; Atomic Rose y Laura Sofía, de Honduras; e Inflorescencia y DollHouse, de El Salvador.