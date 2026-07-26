Panamá celebrará sus 507 años con la Expo Ciudad Panamá 2026

Panamá celebrará sus 507 años de fundación con una invitación poco común: detenerse a observar cómo ha cambiado la capital a lo largo del tiempo y reflexionar sobre el rumbo que tomará en las próximas décadas. Bajo esa premisa se desarrollará el próximo 15 de agosto la segunda edición de Expo Ciudad Panamá 2026: “Viajando por la Ciudad en Tres Tiempos”, un encuentro que busca acercar a los ciudadanos a la historia, la actualidad y los desafíos de la cuidad.

La iniciativa, organizada por el Centro para la Investigación de la Ciudad (CINO) con el apoyo de La Manzana, apuesta por convertir la ciudad en un espacio de aprendizaje y conversación, donde el patrimonio, la memoria y el desarrollo urbano se entrelazan para comprender la transformación de la capital panameña.

La programación incluirá paneles de discusión, exposiciones abiertas en el Museo del Canal, un recorrido guiado por el Casco Antiguo y distintas dinámicas urbanas que permitirán a los asistentes conocer cómo la Ciudad de Panamá ha evolucionado desde su fundación hasta convertirse en una de las metrópolis más importantes de la región.

Más allá de una celebración histórica, la actividad busca despertar preguntas sobre la ciudad que habitan los panameños: cómo ha cambiado su paisaje, qué retos enfrenta en materia de movilidad, sostenibilidad, crecimiento urbano y conservación del patrimonio, y cuál es el papel de la ciudadanía en la construcción de una capital más inclusiva y resiliente.

La propuesta también invita a contrastar tres momentos de la ciudad: un pasado marcado por su riqueza histórica, un presente caracterizado por el acelerado desarrollo urbano y un futuro que dependerá de las decisiones que se tomen hoy en torno a la planificación, el espacio público y la calidad de vida de sus habitantes.

El evento se realizará en La Manzana, en Santa Ana, uno de los sectores que en los últimos años ha impulsado proyectos de revitalización urbana y cultural, convirtiéndose en un punto de encuentro para iniciativas enfocadas en el patrimonio y el desarrollo comunitario.

Los organizadores informaron que el cronograma completo de actividades será anunciado en los próximos días. Sin embargo, adelantaron que la jornada estará abierta a personas interesadas en conocer más sobre la evolución de la Ciudad de Panamá y participar en conversaciones sobre el futuro de una capital que, a sus 507 años, continúa transformándose sin perder de vista la historia que le dio origen.