Abelardo de la Espriella anuncia cierre de 14 embajadas y rompe relaciones con Cuba y Nicaragua

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo 26 de julio un amplio plan de reorganización del servicio exterior colombiano que contempla el cierre de 14 embajadas, cerca de 15 consulados y la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua.

En un mensaje, De la Espriella explicó que la medida forma parte de un proceso de “optimización” de las representaciones diplomáticas del país.

“He decidido iniciar un proceso de optimización de nuestras embajadas, consulados y misiones diplomáticas alrededor del mundo”, afirmó.

Como parte de la primera fase del plan, el mandatario electo informó que cerrará las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica.

Asimismo, ordenará suspender la apertura de la embajada de Colombia en Palestina, proyecto impulsado por el presidente saliente Gustavo Petro.

“Voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina, qu nunca llegó a entrar en funcionamiento”, señaló.

Además del cierre de sedes diplomáticas, el presidente electo anunció la unificación de algunas representaciones en organismos internacionales. Como ejemplo, mencionó que las embajadas de Colombia en Francia y ante la Unesco, así como las representaciones en Italia y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), pasarán a estar bajo un solo embajador.

De la Espriella aclaró que el cierre de embajadas no implica romper relaciones diplomáticas con la mayoría de los países afectados, aunque hizo una excepción con Cuba y Nicaragua.

“Quiero ser muy claro, estas decisiones no significan romper relaciones diplomáticas con esos países, y mucho menos con esos organismos multilaterales, excepto con Cuba y Nicaragua, en mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías ”, manifestó.

Añadió que Colombia mantendrá sus relaciones con el resto de los países mediante un sistema de representación concurrente desde otras embajadas de la región.

Cambios en la política exterior

El mandatario electo también confirmó que reabrirá la embajada de Colombia en Jerusalén y dejará sin efecto el proyecto de abrir una representación diplomática en Palestina, impulsado por la administración de Petro tras romper relaciones con Israel en 2024.

Según explicó, el cierre de embajadas y consulados permitirá reducir el gasto público y destinar mayores recursos al fortalecimiento de la seguridad.

De la Espriella también anunció que planea abrir una embajada en Nigeria para reorganizar la presencia diplomática colombiana en África.

Entre otras medidas, informó que Barranquilla será la sede permanente de la Presidencia de la República y que la Casa de Nariño, en Bogotá, será convertida en un museo abierto al público. Además, reiteró su intención de asumir el cargo el próximo 7 de agosto en una ceremonia que espera realizar en la ciudad de Cali, propuesta que deberá ser debatida por el Congreso.