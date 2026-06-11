Mundial 2026 enfrenta riesgo de fracaso económico por entradas millonarias y caída del turismo

El <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/mundial-2026" target="_blank">Mundial de Fútbol de 2026</a></b>, que organizarán <b>Estados Unidos</b>, <b>México </b>y <b>Canadá</b>, corre el riesgo de convertirse en <b>el torneo más costoso de la historia</b> y, al mismo tiempo, <b>en uno de los mayores tropiezos financieros para la FIFA</b>. El incremento sin precedentes en los precios de las entradas, la reducción de reservas turísticas y el impacto de factores políticos y energéticos han encendido las alarmas a menos de un año del inicio de la competición.Las señales de preocupación ya se reflejan en la industria turística de los tres países anfitriones. <b>Hoteles y operadores de viajes reportan niveles de reservas inferiores a los registrados hace un año</b>, un comportamiento inesperado para un evento que tradicionalmente atrae a millones de visitantes.