Proponen declarar patrimonio al reggae en español panameño

De Colón al escenario internacionalEl documento identifica como precursores del reggae en español a Leonardo Renato Aulder, conocido como Renato; Edgardo Armando Franco, El General; Nando Boom; Chicho Man y Aldo Ranks, entre otros exponentes de la denominada vieja escuela.La iniciativa sostiene que estos artistas grabaron y difundieron comercialmente canciones de reggae y dancehall en español, con lo que establecieron bases rítmicas, lingüísticas y culturales de esta expresión musical.Según la propuesta, la producción musical panameña se difundió por Centroamérica, el Caribe y otros países de América Latina, incluido Puerto Rico. El documento plantea que allí ocurrió posteriormente un proceso de fusión con otros géneros urbanos que contribuyó a la consolidación internacional del reguetón.El reconocimiento legislativo, de acuerdo con la exposición de motivos, busca visibilizar y documentar el aporte cultural de Panamá, en particular el de su comunidad afrodescendiente, en el nacimiento y evolución del reggae en español.