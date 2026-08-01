Proponen declarar patrimonio al reggae en español panameño

El reggae en español originado en Panamá podría recibir un reconocimiento formal como patrimonio cultural inmaterial de la Nación. Un anteproyecto presentado el 29 de julio de 2026 ante la Asamblea Nacional plantea declarar como patrimonio esta expresión musical surgida entre las décadas de 1970 y 1990 y establecer medidas para su protección, investigación, difusión y transmisión a nuevas generaciones.

La iniciativa figura en el trámite legislativo como pendiente de prohijar y fue remitida a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. El documento identifica como proponente al diputado Jorge Isaac Bloise Iglesias.

El proyecto sostiene que el reggae en español, también identificado en sus orígenes como reggae en español panameño, surgió a finales de la década de 1970 y durante la década de 1980 a partir de la influencia de ritmos jamaiquinos y del dancehall. La exposición de motivos atribuye un papel central a las comunidades afrodescendientes asentadas históricamente en la provincia de Colón, que adaptaron y reinterpretaron estos ritmos en español.

Una historia ligada a la migración afroantillana

La propuesta legislativa vincula el nacimiento del género con los procesos migratorios afroantillanos relacionados con la construcción del ferrocarril transístmico y, posteriormente, del Canal de Panamá.

Según la exposición de motivos, trabajadores procedentes principalmente de Jamaica y Barbados introdujeron al país elementos de su idioma, religión, gastronomía y manifestaciones musicales, entre ellas el reggae y, posteriormente, el dancehall. El documento presenta al reggae en español como parte del legado de esa diáspora afrodescendiente.

El anteproyecto sostiene además que Panamá estableció un precedente al interpretar dancehall jamaicano completamente en español y que esa evolución influyó en la música urbana latinoamericana. También atribuye al reggae panameño una relación con patrones rítmicos que posteriormente evolucionaron hacia el dembow y con la expansión internacional de los ritmos afrocaribeños.

La exposición cita investigaciones de Guillermina-Itzel De Gracia, Sonja Stephenson Watson e Ifeoma Nwankwo para respaldar la importancia de la diáspora afro-panameña, la migración, la identidad negra y los procesos de exclusión racial en la evolución del género.