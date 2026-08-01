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Proponen declarar patrimonio al reggae en español panameño

Un anteproyecto plantea proteger el legado del género.
Un anteproyecto plantea proteger el legado del género.
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 02/08/2026 00:00
Un anteproyecto plantea proteger el legado del género, crear un festival internacional y establecer una ruta turística vinculada con sus raíces

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El reggae en español originado en Panamá podría recibir un reconocimiento formal como patrimonio cultural inmaterial de la Nación. Un anteproyecto presentado el 29 de julio de 2026 ante la Asamblea Nacional plantea declarar como patrimonio esta expresión musical surgida entre las décadas de 1970 y 1990 y establecer medidas para su protección, investigación, difusión y transmisión a nuevas generaciones.

La iniciativa figura en el trámite legislativo como pendiente de prohijar y fue remitida a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. El documento identifica como proponente al diputado Jorge Isaac Bloise Iglesias.

El proyecto sostiene que el reggae en español, también identificado en sus orígenes como reggae en español panameño, surgió a finales de la década de 1970 y durante la década de 1980 a partir de la influencia de ritmos jamaiquinos y del dancehall. La exposición de motivos atribuye un papel central a las comunidades afrodescendientes asentadas históricamente en la provincia de Colón, que adaptaron y reinterpretaron estos ritmos en español.

Una historia ligada a la migración afroantillana

La propuesta legislativa vincula el nacimiento del género con los procesos migratorios afroantillanos relacionados con la construcción del ferrocarril transístmico y, posteriormente, del Canal de Panamá.

Según la exposición de motivos, trabajadores procedentes principalmente de Jamaica y Barbados introdujeron al país elementos de su idioma, religión, gastronomía y manifestaciones musicales, entre ellas el reggae y, posteriormente, el dancehall. El documento presenta al reggae en español como parte del legado de esa diáspora afrodescendiente.

El anteproyecto sostiene además que Panamá estableció un precedente al interpretar dancehall jamaicano completamente en español y que esa evolución influyó en la música urbana latinoamericana. También atribuye al reggae panameño una relación con patrones rítmicos que posteriormente evolucionaron hacia el dembow y con la expansión internacional de los ritmos afrocaribeños.

La exposición cita investigaciones de Guillermina-Itzel De Gracia, Sonja Stephenson Watson e Ifeoma Nwankwo para respaldar la importancia de la diáspora afro-panameña, la migración, la identidad negra y los procesos de exclusión racial en la evolución del género.

El diputado Jorge Bloise Iglesias es el proponente.
El diputado Jorge Bloise Iglesias es el proponente. Cedida | Asamblea Nacional

De Colón al escenario internacional

El documento identifica como precursores del reggae en español a Leonardo Renato Aulder, conocido como Renato; Edgardo Armando Franco, El General; Nando Boom; Chicho Man y Aldo Ranks, entre otros exponentes de la denominada vieja escuela.

La iniciativa sostiene que estos artistas grabaron y difundieron comercialmente canciones de reggae y dancehall en español, con lo que establecieron bases rítmicas, lingüísticas y culturales de esta expresión musical.

Según la propuesta, la producción musical panameña se difundió por Centroamérica, el Caribe y otros países de América Latina, incluido Puerto Rico. El documento plantea que allí ocurrió posteriormente un proceso de fusión con otros géneros urbanos que contribuyó a la consolidación internacional del reguetón.

El reconocimiento legislativo, de acuerdo con la exposición de motivos, busca visibilizar y documentar el aporte cultural de Panamá, en particular el de su comunidad afrodescendiente, en el nacimiento y evolución del reggae en español.

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