Inferencia neuro-difusa e inteligencia artificial

Una red neuronal artificial es básicamente un modelo matemático que trata de simular la estructura y funcionalidad de las redes neuronales biológicas. Tal modelo tiene tres conjuntos básicos de reglas: la multiplicación, la suma y la activación. (R. Nurugesan, Lecture Notes for Neural Networks and Fuzzy Logic, 2022)El proceso es más o menos como sigue: los elementos x1, x2, ..., xn del conjunto de entradas (inputs) se ponderan (multiplican) considerando un peso wi; luego, se suman las entradas ponderadas y el sesgo s. Por último, se genera una salida defuzzificada como resultado final. La defuzzificación, es importante decirlo, permite convertir un resultado difuso en un valor numérico único (preciso), siendo el método de centroide, el principio de máxima membresía, el método del centro del área, la media difusa y el centro de área extendido, algunas de las técnicas más usadas. Así, en el funcionamiento de una neurona artificial se puede identificar tres capas: la de entrada, la oculta o de procesamiento y la de salida.