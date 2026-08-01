Miguel A. Bernal: ‘Mientras la ciudadanía no levante su voz caemos en autoritarismo constitucional’

<b>¿Cómo se involucra el pueblo cuando está viendo cómo pone la paila en la mesa?</b>Es que la paila no se va a poder poner en la mesa dentro de las actuales estructuras socioeconómicas y políticas que tiene este país, por eso la necesidad de un cambio. Es un país lleno de desigualdades. Somos el tercer país con la peor distribución de riqueza a nivel mundial y eso viene de arrastre porque no quisimos hacer los cambios cuando había que hacerlos. Tenemos un atraso desmesurado, no solamente en temas constitucionales sino en todos los temas. Da ganas de llorar lo que está pasando en educación en este país, no se está haciendo nada para remediarlo. Todavía andamos [con la compra] de las laptops, cuando Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, países mucho más avanzados que nosotros, han dicho que hay que volver a los libros. <b>¿Qué aspectos relevantes se deben modificar?</b>La gente está pidiendo, entre otras cosas, una segunda vuelta electoral para el que no tiene la mayoría de votos en todos los cargos de elección, revocatoria de mandato, pero no por parte del partido, mayor participación ciudadana, un tribunal constitucional, que cambie la forma como se eligen a los diputados y a todos los magistrados; que haya más valor a la meritocracia; que se respete la dignidad de la persona humana. <b> ¿Existen hoy contrapesos institucionales en Panamá?</b>Mientras no haya participación ciudadana, no hay contrapeso alguno.El presidente Mulino prometió que la constituyente se haría con una amplia participación ciudadana. Sin embargo, Catalina Botero, exrelatora de la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, advirtió de la estigmatización como deterioro de la democracia. ¿Cómo podemos asegurar participación en un país en el que el mandatario descalifica a todo el que opina distinto?Yo creo que hay que seguir opinando y participando. El mandatario tiene su opinión, pero la libertad de expresión y el derecho a la información es de todos los ciudadanos, no pertenece a una persona ni a un órgano del Estado ni a un partido político, nos pertenece a nosotros. El problema que nosotros tenemos, y no de ahora, con la libertad de expresión y el derecho a la información, es que llevamos décadas dejando que uno u otro lo adultere o no lo protejan debidamente. <b>Tenemos leyes muy buenas que no se cumplen. ¿Qué nos garantiza que la nueva constitución sí se cumplirá?</b> A riesgo de parecerle necio es que el proceso constituyente abre las puertas para que el ciudadano no solamente conozca sus derechos, deberes, garantías y las instituciones que desea, sino también para crear los mecanismos de participación. El empoderamiento del ciudadano es el que nos va a servir.<b>¿Cómo lo empoderamos en un entorno de maestros separados por protestar y el mayor sindicato bajo procesos judiciales?</b>Bueno, yo le puedo hablar en lo que a nosotros concierne porque hasta la fecha nosotros hemos ido logrando un interés ciudadano en la necesidad de una nueva constitución y las preguntas que usted formula también surgen de parte de la población en distintos lugares, pero todos esos casos que usted ha señalado son producto del sistema. No digo que no hay una responsabilidad gubernamental, claro que sí, pero es el sistema el que induce a ello, el sistema que permite que se produzcan situaciones que no deberían darse. El principio elemental en una sociedad es tener un Estado de derecho, no tenemos ni siquiera un Estado de derecho, entonces no le puede pedir peras al olmo. Para ser Estado de derecho hay que cumplir con una serie de requisitos: separación de poderes, respeto al debido proceso, a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, transparencia de los órganos del Estado. Nada de eso hay.