La Cosecha presenta al café panameño en una experiencia de arte, gastronomía y turismo

La Cosecha, movimiento regional que presenta el origen del café como un relato de país que conecta a productores, chefs, artistas, instituciones, medios, comunidades y actores del turismo dio a conocer su programa de actividades para su novena edición que arranca arranca en la ciudad de Panamá el 11 de agosto y culmina el día 15 en la comunidad de Boquete.

El anuncio se dio en la cocina de Afro pana Lab en compañía de la ministra de Cultura, Maruja Herrera, patrocinadores y medios de comunicación.

“Hoy en día todo el mundo escucha $30 000”, dijo Jorge Chanis, impulsor de esta iniciativa, refiriéndose al precio récord del café geisha, “y en esos tiempos no estaba ni por 200, ya era bastante, pero no había llegado ni siquiera a 300. Y eso es lo que significa nueve años. Y yo estaba muy emocionado hablando de la capital del café, que es Chiriquí, Y estaba emocionado diciendo, “Son 9 años, qué constancia. Luego me acordé que a quienes estamos celebrando tienen más de 100, 120, casi 130 años en esto y, en muchas ocasiones ha habido cinco generaciones detrás de esos saberes”, comentó sobre las familias que se han dedicado al cultivo del café en nuestro país.

Chanis mencionó también que este año se suma al apoyo de este evento el Ministerio de Cultura, acuerpando el esfuerzo realizado por la Autoridad de Turismo de Panamá con la ministra Gloria De León.

Por su parte, la ministra Herrera destacó en el cultivo del café panameño “una cosmovisión compartida de familia y de saberes que hace más de 100 años creyeron en esta tierra fértil y se empoderaron en un proceso de cultivo que hoy por hoy vemos en La Cosecha, que se une también a la gastronomía, el arte y el turismo”.

De acuerdo con Herrera, como panameños tenemos ese deber ciudadano de mostrar al mundo la riqueza cultural que tenemos porque “si nosotros como nación no confiamos en nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a hacer?”, cuestiona.

Por lo tanto, animó a todos a compartir esa cultura, ese café que goza de reconocimiento internacional y que se constituye en un bien cultural de la nación. Y también animó a los interesados en empezar a trabajar en un expediente que ayudaría a declarar en un futuro, los saberes relacionados con el cultivo y los procesos del café en patrimonio inmaterial de la humanidad.