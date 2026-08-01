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Gastronomía

La Cosecha presenta al café panameño en una experiencia de arte, gastronomía y turismo

Roger Castillero, de EFG Asesores, Jorge Chanis, ministra de Cultura Maruja Herrera, Isaac Villaverde de Afro Pana Lab.
Roger Castillero, de EFG Asesores, Jorge Chanis, ministra de Cultura Maruja Herrera, Isaac Villaverde de Afro Pana Lab. La Cosecha
Por
Esther M. Arjona
  • 02/08/2026 00:00
En su novena edición, la iniciativa ofrece una activación artística multidisciplinaria presentada por el Ministerio de Cultura. El chef invitado internacional será Iván Ralston del restaurante Tuju de Brasil

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La Cosecha, movimiento regional que presenta el origen del café como un relato de país que conecta a productores, chefs, artistas, instituciones, medios, comunidades y actores del turismo dio a conocer su programa de actividades para su novena edición que arranca arranca en la ciudad de Panamá el 11 de agosto y culmina el día 15 en la comunidad de Boquete.

El anuncio se dio en la cocina de Afro pana Lab en compañía de la ministra de Cultura, Maruja Herrera, patrocinadores y medios de comunicación.

“Hoy en día todo el mundo escucha $30 000”, dijo Jorge Chanis, impulsor de esta iniciativa, refiriéndose al precio récord del café geisha, “y en esos tiempos no estaba ni por 200, ya era bastante, pero no había llegado ni siquiera a 300. Y eso es lo que significa nueve años. Y yo estaba muy emocionado hablando de la capital del café, que es Chiriquí, Y estaba emocionado diciendo, “Son 9 años, qué constancia. Luego me acordé que a quienes estamos celebrando tienen más de 100, 120, casi 130 años en esto y, en muchas ocasiones ha habido cinco generaciones detrás de esos saberes”, comentó sobre las familias que se han dedicado al cultivo del café en nuestro país.

Chanis mencionó también que este año se suma al apoyo de este evento el Ministerio de Cultura, acuerpando el esfuerzo realizado por la Autoridad de Turismo de Panamá con la ministra Gloria De León.

Por su parte, la ministra Herrera destacó en el cultivo del café panameño “una cosmovisión compartida de familia y de saberes que hace más de 100 años creyeron en esta tierra fértil y se empoderaron en un proceso de cultivo que hoy por hoy vemos en La Cosecha, que se une también a la gastronomía, el arte y el turismo”.

De acuerdo con Herrera, como panameños tenemos ese deber ciudadano de mostrar al mundo la riqueza cultural que tenemos porque “si nosotros como nación no confiamos en nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a hacer?”, cuestiona.

Por lo tanto, animó a todos a compartir esa cultura, ese café que goza de reconocimiento internacional y que se constituye en un bien cultural de la nación. Y también animó a los interesados en empezar a trabajar en un expediente que ayudaría a declarar en un futuro, los saberes relacionados con el cultivo y los procesos del café en patrimonio inmaterial de la humanidad.

Personalidades de las industrias creativas e invitados especiales se hicieron presentes.
Personalidades de las industrias creativas e invitados especiales se hicieron presentes. La Cosecha
El programa de La Cosecha

Las actividades de La Cosecha se inician el día 11 de agosto con el evento “ Camino a La Cosecha “, jornada que ofrecerá tres actividades: la primera con el chef internacional invitado Ivan Ralston , chef de Tuju, restaurante de São Paulo, Brasil, reconocido con tres estrellas Michelin. Ralston ofrecerá un master class en el que aportará una perspectiva internacional sobre gastronomía, territorio, creatividad y hospitalidad. El café de especialidad panameño conecta con la alta cocina. A esta actividad denominada “Para el mundo del beneficio” están invitados 250 estudiantes de todas partes del país.

El chef Ralston ha ganado reconocimiento gracias a su labor de investigación y al desarrollo de vínculos con productores y proveedores brasileños y regionales. Tuju, su restaurante, tiene tres estrellas Michelin y ostenta la posición número 8 en los Latin American 50 Best Restaurants y la posición 70 en el World’s 50 best restaurants.

Seguidamente, Joel Silva, comediante y comunicador panameño estará a cargo de un stand up gastronómico que promete despertar el apetito y generar muchas risas. La jornada culmina con la grabación en vivo de un podcast conducido por Miroslava Herrera en el que participarán invitados especiales del ecosistema gastronómico y cultural.

En su versión 2026, La Cosecha integra el arte y la cultura como ejes de la experiencia, con el “ Ritual del Origen” como uno de sus momentos emblemáticos. La activación artística multidisciplinar se realizará en el beneficio de Kotowa Farms el 14 de agosto y propondrá una lectura sensible del café a partir de sus procesos de transformación, el trabajo, la materia, el paisaje y la memoria.

El beneficio de café se transformará en escenario cultural y punto de encuentro en esta activación presentada por el Ministerio de Cultura junto con la artista Momo Magallón y los artistas Diego Emilio Pitti y Ricardo Pinzón.

Asistieron al evento, artistas y curadores de la activación artística ‘Ritual del Origen’
Asistieron al evento, artistas y curadores de la activación artística ‘Ritual del Origen’ La Cosecha

“Desde el Ministerio de Cultura nos sentimos profundamente orgullosos de ser parte de esta plataforma que proyecta al café panameño como un símbolo de identidad, vocación cafetalera y excelencia; que se une a la gastronomía, el arte y el turismo para mostrar al mundo lo mejor de Panamá ”, expresó la ministra.

A lo largo de los días de La Cosecha , las más importantes familias cafetaleras de Tierras Altas reciben a importantes invitados de medios de comunicación internacionales. De primera mano, periodistas especializados viven los procesos de algunos de los cafés más exclusivos en el mundo. Una experiencia que compartirán con sus públicos generando interés y promoviendo el turismo.

En ediciones anteriores, La Cosecha reportó un alcance mediático internacional superior a 5.2 millones de personas y exposición en más de 200 medios internacionales, entre ellos Forbes, GQ, Men’s Journal, Hemispheres, Standart, Roast, Food & Wine, Men’s Journal y Yahoo Noticias.

El chef Armando Bramwell de La Tapa del Coco/ estuvo a cargo de la oferta gastronómica de la velada.
El chef Armando Bramwell de La Tapa del Coco/ estuvo a cargo de la oferta gastronómica de la velada. La Cosecha

“Detrás de cada taza de café geisha hay una historia, un paisaje y una comunidad que hacen de Panamá un destino único. La Cosecha 2026 invita a visitantes nacionales e internacionales a descubrir el origen de ese café excepcional y a vivir una experiencia auténtica que combina tradición, naturaleza, gastronomía y la calidez de nuestra gente”, expresó a través de un mensaje, Gloria De León Zubieta, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá.

Por segundo año consecutivo la agenda de La Cosecha puede vivirse mediante experiencias individuales y paquetes de viaje comercializados por Klassic Travel. La programación turística se desarrollará del 13 al 16 de agosto de 2026 en Tierras Altas de Chiriquí y combina café de especialidad, paisaje, gastronomía, música y contacto directo con productores.

La Cosecha presenta el origen del café como un relato de país que conecta a productores, chefs, artistas, instituciones, medios, comunidades y actores del turismo.

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