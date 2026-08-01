La Cosecha presenta al café panameño en una experiencia de arte, gastronomía y turismo

'Desde el Ministerio de Cultura nos sentimos profundamente orgullosos de ser parte de esta plataforma que proyecta al café panameño como un símbolo de identidad, vocación cafetalera y excelencia; que se une a la gastronomía, el arte y el turismo para mostrar al mundo lo mejor de Panamá ', expresó la ministra. A lo largo de los días de La Cosecha , las más importantes familias cafetaleras de Tierras Altas reciben a importantes invitados de medios de comunicación internacionales. De primera mano, periodistas especializados viven los procesos de algunos de los cafés más exclusivos en el mundo. Una experiencia que compartirán con sus públicos generando interés y promoviendo el turismo.En ediciones anteriores, La Cosecha reportó un alcance mediático internacional superior a 5.2 millones de personas y exposición en más de 200 medios internacionales, entre ellos Forbes, GQ, Men’s Journal, Hemispheres, Standart, Roast, Food &amp; Wine, Men’s Journal y Yahoo Noticias.