Maxi Schubert regresa a las pistas en Panamá previo a su viaje a Italia

Schubert tuvo la oportunidad de competir junto a algunos de los mejores talentos juveniles del mundo, como Zayn Burges y Jack Wolf. El panameño ha podido desarrollar una intensa agenda deportiva en territorio italiano, acumulando experiencia, ritmo competitivo y preparación de alto nivel.Antes de regresar a Europa en junio para continuar su calendario internacional, Maxi participará en la carrera de SKAPA, que se celebrará en el Autódromo de Panamá.Posterior a esta competición, el piloto panameño correrá en el Campeonato Latinoamericano de Karting, que se disputará el 17 de mayo en Costa Rica.'Cada carrera representa una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo y llevando el nombre de Panamá a escenarios importantes del kartismo mundial. Estamos enfocados en continuar trabajando y preparándonos para los próximos retos en Italia', expresó Schubert.Durante este 2026, el piloto ha venido fortaleciendo su preparación física, técnica y mental junto a su equipo de trabajo, enfrentándose a circuitos de alto nivel y pilotos provenientes de distintas partes del mundo. De esta manera, el panameño sigue sumando experiencia importante de cara al futuro.