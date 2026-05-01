Maxi Schubert regresa a las pistas en Panamá previo a su viaje a Italia

El piloto panameño Maxi Schubert continúa consolidándose como una de las grandes promesas del karting regional luego de su importante participación en la temporada 2026dentro del campeonato WSK en Italia.

Schubert tuvo la oportunidad de competir junto a algunos de los mejores talentos juveniles del mundo, como Zayn Burges y Jack Wolf. El panameño ha podido desarrollar una intensa agenda deportiva en territorio italiano, acumulando experiencia, ritmo competitivo y preparación de alto nivel.

Antes de regresar a Europa en junio para continuar su calendario internacional, Maxi participará en la carrera de SKAPA, que se celebrará en el Autódromo de Panamá.

Posterior a esta competición, el piloto panameño correrá en el Campeonato Latinoamericano de Karting, que se disputará el 17 de mayo en Costa Rica.

“Cada carrera representa una oportunidad para seguir creciendo, aprendiendo y llevando el nombre de Panamá a escenarios importantes del kartismo mundial. Estamos enfocados en continuar trabajando y preparándonos para los próximos retos en Italia”, expresó Schubert.

Durante este 2026, el piloto ha venido fortaleciendo su preparación física, técnica y mental junto a su equipo de trabajo, enfrentándose a circuitos de alto nivel y pilotos provenientes de distintas partes del mundo. De esta manera, el panameño sigue sumando experiencia importante de cara al futuro.