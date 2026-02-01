Piloto panameño Gianmatteo Rousseau recibe reconocimiento internacional en karting

El piloto panameño de karting Gianmatteo Rousseau continúa dejando en alto el nombre de Panamá en el automovilismo internacional, tras ser reconocido en Europa con el premio al piloto con mayor trayectoria y mayores logros del 2025 dentro de la escena del karting internacional.

Este reconocimiento consolida el trabajo, la disciplina y la constancia que Rousseau ha construido a lo largo del último año, posicionándose como uno de los principales referentes del karting panameño en competencias de alto nivel en Europa.

Durante una entrevista de TVMAX, el joven piloto expresó su agradecimiento a quienes confiaron en su talento desde el inicio de su carrera. “Súper agradecido y darle las gracias a Dios también ”, manifestó.

Rousseau también envió un mensaje a las nuevas generaciones que sueñan con abrirse camino en el karting europeo, destacando que el éxito es el resultado de la disciplina y el sacrificio. “Quiero que sepan que yo también fui ustedes, yo también soñaba desde pequeño en tener un trofeo así y solo con disciplina, trabajo, esfuerzo, sacrificios”, señaló.

El piloto panameño se consolida así como un pilar del karting nacional y una fuente de inspiración para jóvenes talentos que aspiran a competir al más alto nivel del automovilismo internacional, demostrando que con compromiso y perseverancia, los sueños pueden cruzar fronteras.