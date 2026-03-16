Caso Senniaf: Avanza proceso contra Ana Fábrega por albergue de Tocumen

Las investigaciones por presuntos abusos en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen avanzaron este lunes 16 de marzo, tras llevarse a cabo la audiencia de control en el caso dónde están indiciados la exdirectora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega y otros exfuncionarios de la institución.

Se trata de una etapa preliminar de la investigación, aún no se ha hecho una audiencia de imputación de cargos, ni decretado medidas cautelares. La investigación se remonta a denuncias presentadas por la diputada Alexandra Brenes quien reportó irregularidades tras una inspección al sitio.

Fábrega no se presentó a la audiencia, dónde estuvo representada por su abogada Tania Castillo.

El Ministerio Público presentó al juez de garantías, Fermín Bonilla, tres pruebas. Dos de ellas eran dispositivos de memoria USB con imágenes, audio y video tomados durante una inspección ocular en el CAI Tocumen, y el otro eran capturas de pantalla y correos electrónicos de una cuenta institucional del Senniaf.

La audiencia empezó a las 4 de la tarde en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora y terminó unos 45 minutos después, luego que el juez declarara legales las pruebas presentadas.

Paralelamente se llevó a cabo una audiencia similar involucrando a otros exfuncionarios. Entre los indiciados en la segunda audiencia, se pudo conocer que estaban la también exdirectora de la Senniaf, Otilia Rodríguez, Ruth Sánchez, Tatiana Domínguez, Carmen Castillo, Jefferson Albornoz y Yarineth Navarro.

Rodríguez fue removida de su cargo como directora tras solo un día.

No se ha fijado una fecha para una audiencia de imputación en este caso.

La Senniaf, responsable de supervisar los albergues de menores de edad, no ha compartido indicadores de desempeño, ni estadísticas sobre fugas de menores.