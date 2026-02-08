Senniaf bajo la lupa: denuncias por irregularidades en albergue activa alarmas

Uno de los episodios más críticos ocurrió en 2021, cuando investigaciones y auditorías revelaron abusos físicos, psicológicos y sexuales contra menores en varios albergues supervisados por el Estado.Las revelaciones derivaron en una fuerte crisis dentro de la institución, que tuvo como resultado renuncias.En marzo de 2021, Mayra Silveira presentó su renuncia como directora del Senniaf, luego de los señalamientos por deficiencias en la supervisión de los albergues. Días antes, la entonces ministra de Desarrollo Social, Markova Concepción, también había dejado el cargo, como parte de los esfuerzos del Ejecutivo por mitigar el impacto político del escándalo.En medio de esos despidos, el procurador de la Nación de aquel momento, Eduardo Ulloa, renunció también al cargo.Años después, el sistema volvió a quedar bajo cuestionamiento luego de que la justicia confirmara la condena contra la exfuncionaria del Senniaf, Celine del Carmen Brown Fuentes, sentenciada a 60 meses de prisión por el delito de maltrato contra niños, niñas y adolescentes.