Senniaf bajo la lupa: denuncias por irregularidades en albergue activa alarmas

La situación de los albergues bajo el amparo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), vuelve en el centro del debate público tras la denuncia presentada por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, luego de una inspección realizada en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se detectaron diversas irregularidades, entre ellas el deterioro de la infraestructura, la falta de personal idóneo y la convivencia de niños, niñas y adultos en un mismo espacio, sin cumplir con los estándares adecuados de protección.

La Estrella de Panamá conversó con la diputada, quien relató que, al iniciar su gestión en la comisión, comenzó a realizar giras de fiscalización como parte del seguimiento a los reportes levantados en 2021 por una comisión legislativa que investigó las condiciones en los albergues del país.

Brenes explicó que desde el inicio encontraron limitaciones para supervisar los centros. De 48 albergues previstos, solo se autorizó la visita a la mitad y bajo agendas definidas por la propia institución.

“Desde un inicio nos hemos encontrado con temas como no pueden entrar si nosotros no los acompañamos, tenemos nosotros que acompañarlos. De cuarenta y ocho albergues nos aprobaron ir a la mitad. Y esa mitad estaba contemplado entre ir a los albergues que están tanto en las provincias como también en Panamá y Colón y Chorrera. Nosotros procedimos a hacer las inspecciones con la misma señal porque ellos mismos nos hacen la agenda”, relató.

Durante el recorrido señaló que en varias ocasiones se les cambiaron las visitas programadas a último momento. “No es que nosotros podamos escoger los albergues, ellos son quienes nos dicen, incluso escogimos nosotros dos de Chiriquí que nos habían llegado como que ahí hay irregularidades, y cuando les pedimos ir, nos dijeron que sí estaba bien. Y ese mismo día, estando ya estando en Chiriquí, nos encontramos con otra agenda de otros dos albergues”, dijo.

“Los albergues que a ellos no les conviene que uno vaya, en el momento te dicen no los niños se los llevaron para tal lugar”, añadió

La diputada afirmó que solicitó inspeccionar el CAI de Tocumen tras recibir advertencias de irregularidades por parte de organizaciones vinculadas a la protección de la niñez. Aunque inicialmente se le confirmó la visita, posteriormente fue cancelada. Aun así decidió acudir amparada en sus facultades fiscalizadoras.

Durante la inspección, Brenes reportó condiciones precarias de infraestructura, deterioro de habitaciones, que no cuentan con condiciones adecuadas para albergar niños, y falta de atención especializada para menores con condiciones de salud mental. Según indicó, al cuestionar el estado de las instalaciones la respuesta era la falta de presupuesto. “ Es una deshumanización”, señaló.

La Estrella de Panamá conoció que dentro de las alertas reportadas figuran convivencia inadecuada entre poblaciones vulnerables sin separación adecuada adultos con discapacidad y niños, falta de rutinas y planes individualizados de atención, problemas sanitarios y de infraestructura, reportes de conductas de riesgo entre residentes y abusos.

Brenes en la denuncia el exdirector de Prevención del Senniaf, César Augusto Pérez, aportó alrededor de 9 documentos donde se pone en conocimiento a la directora del Senniaf sobre las irregularidades que estaban ocurriendo, y quien además aseguró haber sido despedido bajo el argumento de “falta de confianza” tras alertar dichas irregularidades.

“El señor Cesar aportó casi diez documentos de correos electrónicos donde ponen conocimiento a la misma directora del SENIAF cantidades de cosas que pasan”, señaló la diputada.