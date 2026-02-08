Panamá fortalece las relaciones diplomáticas con Catar

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, sostuvo diversos encuentros en Catar como parte de su gira por las naciones del Golfo Pérsico, según informó este domingo 8 de febrero el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El titular de la política exterior panameña se reunió en primera instancia con su homólogo catarí, Mohammed bin Abdulaziz Al Khulaifi. Durante el encuentro celebrado en Doha, ambos dialogaron sobre las distintas vías para fortalecer la cooperación bilateral entre Panamá y Catar. Asimismo, intercambiaron impresiones sobre asuntos regionales y, en particular, sobre los recientes acontecimientos en América Latina, de acuerdo con una nota de prensa de la Cancillería.

En la reunión, el ministro de Exteriores catarí reafirmó el respaldo de su país a los esfuerzos orientados a la distensión y a la adopción de soluciones pacíficas que contribuyan a mejorar la seguridad y la estabilidad regional.

Martínez-Acha también visitó el Fondo de Catar para el Desarrollo, donde fue recibido por su director general, Fahad Hamad Hassan Al-Sulaiti. Esta entidad es responsable de la ayuda externa y del desarrollo internacional.

En este encuentro participaron el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y la ministra de Educación, Lucy Molinar, quienes presentaron los proyectos que ejecutarán sus respectivas carteras durante el resto del quinquenio del presidente de la República, José Raúl Mulino. La reunión tuvo además como eje el desarrollo sostenible e inclusivo a nivel mundial.