Hugo de Zela destaca solidez económica y mayor integración entre Perú y Panamá

Durante su participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe (CAF), el canciller peruano Hugo de Zela afirmó que, pese a los episodios de inestabilidad política registrados en los últimos años, Perú mantiene una economía sólida y confiable, capaz de sostener su credibilidad internacional y su atractivo para la inversión extranjera. En entrevista con La Estrella de Panamá, el jefe de la diplomacia peruana sostuvo que el país ha logrado separar las turbulencias políticas del desempeño económico, permitiendo preservar indicadores macroeconómicos positivos, crecimiento sostenido y una política exterior orientada a la apertura y la cooperación.

Estabilidad macroeconómica en un contexto político complejo

De Zela explicó que la economía peruana atraviesa un momento de fortaleza, caracterizado por baja inflación, una moneda estable y elevados niveles de reservas internacionales, que figuran entre los más altos de América Latina. Estos factores, señaló, han permitido que el país continúe siendo un destino atractivo para el comercio y la inversión, incluso en escenarios de incertidumbre política. El canciller destacó además la capacidad de recuperación mostrada tras la pandemia. Recordó que, aunque el impacto económico en 2020 fue severo, en 2021 el país experimentó un repunte significativo, reflejo de la resiliencia de su estructura productiva. No obstante, reconoció que la informalidad económica sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales. Según explicó, la creatividad del sector productivo peruano ha permitido sortear crisis, pero en muchos casos se expresa fuera de los marcos formales, lo que limita un desarrollo plenamente sostenible.

Perú y Panamá: comercio, vuelos y relación histórica

Sobre la relación bilateral, el canciller calificó los vínculos entre Perú y Panamá como muy positivos y en expansión, sustentados en una larga tradición de amistad y cooperación. Destacó el crecimiento del comercio entre ambos países y la fluidez de las relaciones laborales. De Zela subrayó la reciente entrada en vigencia de un nuevo convenio de servicios aéreos, que permitirá aumentar la frecuencia de vuelos entre Lima y Ciudad de Panamá. A su juicio, esta medida tendrá un impacto directo no solo en el intercambio comercial, sino también en el turismo y en la conectividad regional. El objetivo, afirmó, es seguir profundizando una relación bilateral que considera estratégica dentro del contexto latinoamericano.

Estados Unidos, India y una diplomacia pragmática