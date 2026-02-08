Hugo de Zela destaca solidez económica y mayor integración entre Perú y Panamá

De Zela explicó que la economía peruana atraviesa un momento de fortaleza, caracterizado por baja inflación, una moneda estable y elevados niveles de reservas internacionales, que figuran entre los más altos de América Latina. Estos factores, señaló, han permitido que el país continúe siendo un destino atractivo para el comercio y la inversión, incluso en escenarios de incertidumbre política.El canciller destacó además la capacidad de recuperación mostrada tras la pandemia. Recordó que, aunque el impacto económico en 2020 fue severo, en 2021 el país experimentó un repunte significativo, reflejo de la resiliencia de su estructura productiva.No obstante, reconoció que la informalidad económica sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales. Según explicó, la creatividad del sector productivo peruano ha permitido sortear crisis, pero en muchos casos se expresa fuera de los marcos formales, lo que limita un desarrollo plenamente sostenible.