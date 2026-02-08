  1. Inicio
Hugo de Zela destaca solidez económica y mayor integración entre Perú y Panamá

Hugo de Zela participó en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe organizado por CAF en Panamá. AFP
Perú destacó el fortalecimiento de sus vínculos comerciales y de conectividad aérea con Panamá. Redes sociales
Darine Waked
  • 09/02/2026 00:00
El canciller defendió estabilidad macroeconómica, abordó retos internos, resaltó avances bilaterales y explicó prioridades diplomáticas ante tensiones geopolíticas y nuevos acuerdos comerciales

Durante su participación en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe (CAF), el canciller peruano Hugo de Zela afirmó que, pese a los episodios de inestabilidad política registrados en los últimos años, Perú mantiene una economía sólida y confiable, capaz de sostener su credibilidad internacional y su atractivo para la inversión extranjera.

En entrevista con La Estrella de Panamá, el jefe de la diplomacia peruana sostuvo que el país ha logrado separar las turbulencias políticas del desempeño económico, permitiendo preservar indicadores macroeconómicos positivos, crecimiento sostenido y una política exterior orientada a la apertura y la cooperación.

Estabilidad macroeconómica en un contexto político complejo

De Zela explicó que la economía peruana atraviesa un momento de fortaleza, caracterizado por baja inflación, una moneda estable y elevados niveles de reservas internacionales, que figuran entre los más altos de América Latina. Estos factores, señaló, han permitido que el país continúe siendo un destino atractivo para el comercio y la inversión, incluso en escenarios de incertidumbre política.

El canciller destacó además la capacidad de recuperación mostrada tras la pandemia. Recordó que, aunque el impacto económico en 2020 fue severo, en 2021 el país experimentó un repunte significativo, reflejo de la resiliencia de su estructura productiva.

No obstante, reconoció que la informalidad económica sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales. Según explicó, la creatividad del sector productivo peruano ha permitido sortear crisis, pero en muchos casos se expresa fuera de los marcos formales, lo que limita un desarrollo plenamente sostenible.

Perú y Panamá: comercio, vuelos y relación histórica

Sobre la relación bilateral, el canciller calificó los vínculos entre Perú y Panamá como muy positivos y en expansión, sustentados en una larga tradición de amistad y cooperación. Destacó el crecimiento del comercio entre ambos países y la fluidez de las relaciones laborales.

De Zela subrayó la reciente entrada en vigencia de un nuevo convenio de servicios aéreos, que permitirá aumentar la frecuencia de vuelos entre Lima y Ciudad de Panamá. A su juicio, esta medida tendrá un impacto directo no solo en el intercambio comercial, sino también en el turismo y en la conectividad regional.

El objetivo, afirmó, es seguir profundizando una relación bilateral que considera estratégica dentro del contexto latinoamericano.

Estados Unidos, India y una diplomacia pragmática

En el plano geopolítico, el canciller reiteró que Estados Unidos es un aliado estratégico fundamental, especialmente en materia de seguridad y defensa. En ese sentido, destacó el estatus de Perú como aliado extra-OTAN, lo que facilita el acceso a cooperación militar y a mejores condiciones para la adquisición de equipamiento, además de reforzar coincidencias en torno a un modelo democrático y de libre mercado.

Paralelamente, Perú impulsa una estrategia de diversificación de mercados, que incluye negociaciones avanzadas para un Tratado de Libre Comercio con India. De Zela expresó su expectativa de que el acuerdo pueda cerrarse durante el presente año y señaló que el sector agroexportador peruano figura entre los principales beneficiarios potenciales del acceso a un mercado de cientos de millones de consumidores.

De cara a los próximos años, el canciller afirmó que la política exterior peruana busca posicionar al país como un actor confiable y propositivo, con relaciones basadas en intereses nacionales y no en alineamientos ideológicos. “Nuestro objetivo es mantener la economía a flote, fortalecer la capacidad exportadora y atraer más inversiones”, concluyó.

