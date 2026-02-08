Cámara de Comercio destaca ‘señales’ de confianza en Panamá

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) aseguró que el país está dando señales de proactividad frente a los desafíos económicos, destacando que presentarse con planes “y no con excusas” es clave para generar confianza tanto a nivel interno como internacional.

En un reciente pronunciamiento, el gremio empresarial sostuvo que Panamá no está “cruzada de brazos esperando que los problemas se resuelvan solos”, una actitud que —afirma— marca una diferencia en un entorno global donde se castiga la improvisación y se desconfía de la parálisis.

No obstante, la organización reconoció que el país enfrenta retos importantes.

Entre ellos mencionó los fallos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia sobre los contratos de concesión de la mina y de los puertos de Balboa y Cristóbal, decisiones que han tenido impactos económicos, sociales y en el empleo.

Para la CCIAP, ignorar estas realidades sería irresponsable; sin embargo, subraya que afrontarlas con seriedad, equipos técnicos sólidos y organizaciones preparadas demuestra una gestión alejada de la improvisación.

El gremio también destacó señales positivas en el ánimo de la población. El Índice de Confianza del Consumidor Panameño, medido entre el 12 y el 20 de enero de 2026, registró un aumento de 13 puntos respecto a la medición anterior, un salto que califican como poco común y significativo.

A juicio de la Cámara, la confianza no surge por decreto, sino cuando disminuyen los cierres de calles, regresan las inversiones y la ciudadanía percibe mayor orden en el país. En ese contexto, señalaron que la percepción sobre el desempleo ha mejorado, ya que cinco de cada diez panameños consideran que podrán conseguir trabajo en los próximos seis meses, lo que a su vez fortalece la expectativa de ahorro.

El gremio recordó que históricamente las variaciones en la confianza del consumidor han respondido a factores como cambios de gobierno, debates sobre la Caja de Seguro Social y la incertidumbre en sectores estratégicos. Hoy, sostienen, un escenario con menos confrontación, mayor claridad y mensajes más coherentes desde el Gobierno y el sector privado está impulsando el indicador al alza.

Esta tendencia, agregan, no solo fortalece la confianza interna, sino que también mejora la percepción externa del país.

“Ningún inversionista —ni local ni extranjero— apuesta por países que viven bloqueados”, advirtió la organización, al tiempo que señaló que Panamá resulta más atractiva cuando ordena sus finanzas, proyecta crecimiento y enfrenta los temas complejos con prudencia.