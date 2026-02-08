Asamblea Nacional: la promesa de transparencia que juega a los números

Transparentar la Asamblea Nacional y rendir cuentas fueron promesas centrales del presidente del Legislativo, el diputado panameñista Jorge Herrera, quien asumió el cargo en julio de 2025. Sin embargo, a la fecha esos compromisos no se han materializado, ni siquiera en el punto más cuestionado: la planilla. Para conocer su verdadero estado, hoy es necesario deducirlo a partir de un juego de números, ante la ausencia de datos oficiales publicados por la entidad legislativa. ¿Cuántos funcionarios tiene realmente la Asamblea?, según las planillas de eventuales y permanentes en diciembre pasado habían 5,661, no obstante, a febrero de este año hay 3,136, de acuerdo con el portal de la Contraloría General de la República, es decir, que en teoría hay 2,525 funcionarios menos, o que serían cesados. Pero, a diferencia de ocasiones anteriores cuando los empleados públicos alertaron de despidos o que “no son botellas”, como se les dice a quienes cobran sin trabajar, esta vez no hubo ni una sola manifestación o reclamo de los servidores públicos, ni mucho menos alguna comunicación de la entidad al respecto.

Además, y como ha ocurrido en las administraciones anteriores, en el Palacio Justo Arosemena los números no cuadran: la sección de transparencia del portal de la entidad reporta únicamente los permanentes: 3,100 permanentes y no publica ninguno de los eventuales, mientras que la Contraloría detalla 90 personas menos con 3,010 permanentes. Ambos portales fueron actualizados este febrero. Fuentes consultadas a lo interno del Legislativo por La Estrella de Panamá negaron que se hubieran dado despidos, sino que hay personal eventual que pertenecen a la “planilla 2020” de algunos diputados, pero no les han renovado sus contratos, que suelen ser semestrales, a pesar de que muchos de ellos continúan trabajando. La partida 2020 se llama de esta manera porque los diputados pueden disponer de hasta 20 mil dólares mensuales para su personal transitorio y pueden asignar el sueldo a su consideración en un máximo de 20 personas y según los trámites internos pudieran estar cobrando a finales de febrero o marzo.

“Publicar la información”, compromiso pendiente

Desde el 31 de julio de 2025, este diario solicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, información sobre la planilla real del Órgano Legislativo, tal como es remitida por los diputados al Departamento de Recursos Humanos, con el detalle de la ubicación del funcionario, la oficina asignada y sus funciones. Sin embargo, la información no fue facilitada, bajo el argumento de que no se encuentra digitalizada y permanece archivada en expedientes individuales de personal.

Esto, a pesar de que este medio evidenció que los diputados la mandan en digital al departamento de Recursos Humanos, tal como quedó demostrado en la investigación periodística “La secreta y cara planilla de Castillero”, el segundo diputado con mayor personal en la entidad. Amparada en la Ley 6 de 2002 o Ley de Transparencia la petición fue exactamente la misma que se le mandó a su antecesora en el cargo, la diputada Dana Castañeda, del partido Cambio Democrático, y aunque los argumentos variaron, el resultado fue igual: la negativa de publicar las planillas del personal transitorio y los puestos del personal, tal y como lo describen los diputados: con la ubicación física, detalle del corregimiento y distrito en caso de trabajar fuera de la Asamblea, funciones y hasta la planilla a la que pertenecen.

De la misma manera, al solicitar la información del personal fijo y transitorio de todas las partidas a junio 2024, con el detalle de sus funciones, respondió que se encuentra en el portal de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), lo que resulta no ser cierto Además, Herrera añadió que “en cuanto al resto de la información se ha iniciado un proceso de digitalización de la misma”, una respuesta similar a la pregunta de los miles de pagos de “gastos de movilización” o la partida 150 y que no se publican en el portal, tal como sí se registran los viáticos del interior y exterior”, gastos que este medio reveló son discrecionales y también se usan como “cash back” o la práctica en la que los políticos obtienen fondos.

En su periodo “se está evaluando toda la información que deba ser publicada y que no esté incluida dentro de la información o documentación que tiene carácter confidencial, por lo que aún se trabaja en ello”, cita la carta firmada por Herrera, con fecha del 26 de septiembre pasado, pero a la fecha la información de las diversas planillas y que han sido requeridas por este medio aún no se publican en el portal de la Asamblea Nacional. (Ver carta) ¿Por qué no se publican las planillas, si no se trata de información confidencial? ¿Cuál es la situación real de la planilla de la entidad? ¿Existen realmente dos mil funcionarios menos? Estas fueron las preguntas enviadas al presidente de la Asamblea Nacional, pero no hubo respuesta.

Para la Fundación Espacio Cívico, que analiza periódicamente esta data de las planillas, lo ocurrido “no responde a una depuración real” sino al vencimiento semestral de contratos transitorios y que el ciclo revela la ausencia de criterios meritocráticos, porque “mientras varios funcionarios transitorios pasan meses sin cobrar a la espera de renovación, otros han sido incorporados a la planilla permanente mediante decisiones discrecionales”, dijo Leah Cedeño, su representante. “Sigue vigente la exigencia ciudadana de revisar el régimen de carrera legislativa y la publicación completa y accesible de la información de planilla”, acotó.

Vine a hacer un trabajo lo más transparente posible. No me importa lo que hicieron en el pasado, me importa mi presente. Aquí vamos a transparentar la Asamblea... hay que publicar las cosas.