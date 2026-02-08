Asamblea Nacional: la promesa de transparencia que juega a los números

Transparentar la Asamblea Nacional y rendir cuentas fueron promesas centrales del presidente del Legislativo, el diputado panameñista Jorge Herrera, quien asumió el cargo en julio de 2025. Sin embargo, a la fecha esos compromisos no se han materializado, ni siquiera en el punto más cuestionado: la planilla. Para conocer su verdadero estado, hoy es necesario deducirlo a partir de un juego de números, ante la ausencia de datos oficiales publicados por la entidad legislativa.¿Cuántos funcionarios tiene realmente la Asamblea?, según las planillas de eventuales y permanentes en diciembre pasado habían 5,661, no obstante, a febrero de este año hay 3,136, de acuerdo con el portal de la Contraloría General de la República, es decir, que en teoría hay 2,525 funcionarios menos, o que serían cesados.Pero, a diferencia de ocasiones anteriores cuando los empleados públicos alertaron de despidos o que 'no son botellas', como se les dice a quienes cobran sin trabajar, esta vez no hubo ni una sola manifestación o reclamo de los servidores públicos, ni mucho menos alguna comunicación de la entidad al respecto.